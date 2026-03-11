Με επτά παίκτες της ακαδημίας η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι

Ανακοινώθηκε η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να χρησιμοποιεί, ελέω τραυματισμών, επτά παίκτες από την ακαδημία.

Η «αποδεκατισμένη» Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει σήμερα (11/03, 22:00) τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των «16» του Champions League, με στόχο να διεκδικήσει τη νίκη και το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η αποστολή της «βασίλισσας» είναι αρκετά απαιτητική, όχι μόνο λόγω του επιπέδου του αντιπάλου της, αλλά κυρίως λόγω των πολλών απουσιών που καλείται να διαχειριστεί.

Θυμίζουμε πως στη διάθεση του Άλβαρο Αρμπελόα δεν θα βρίσκονται οι Αλάμπα, Μπέλινγκχαμ, Θεμπάγιος, Μιλιτάο, Καρέρας, Μπαπέ και Ροντριγκό και έτσι ο Ισπανός αναγκάστηκε να συμπεριλάβει στην 23μελή αποστολή του, αρκετούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της Kαστίγια.

Αναλυτικότερα, οι Φραν Γκονζάλες, Ντιέγκο Αγκουάδο, Σεστέρο, Μανουέλ Άνχελ, Παλάσιος, Τιάγκο και Γκαρσία Γκονζάλο, θα βρίσκονται στον πάγκο για την αναμέτρηση στο «Μπερναμπέου» και στη διάθεση του νεαρού τεχνικού.

Αναλυτικά η αποστολή των «μερένχες»:

Κουρτουά, Λούνιν, Φραν Γκονζάλες, Καρβαχάλ, Τρεντ, Ασένθιο, Φραν Γκαρθία, Ρούντιγκερ, Μέντι, Χάουσεν, Ντιέγκο Αγκουάδο, Καραβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Άρντα Γκιουλέρ, Σεστέρο, Μανουέλ Άνχελ, Παλάσιος, Τιάγκο, Βινίσους, Γκαρσία Γκονζάλο, Μπραχίμ Ντίαθ, Μασταντουόνο.