Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χάνει τον Ντόργκου για 2,5 μήνες
Έναν πολύ σημαντικό «εργάτη» του χάνει ο Μάικλ Κάρικ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενόψει της συνέχειας μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, και την προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει στις υψηλές πτήσεις.
Ο λόγος για τον Πάτρικ Ντόργκου, τον 21χρονο Δανό άσο που ήταν εκ των πρωταγωνιστών στις δυο πρόσφατες νίκες των ''Red Devils'' κόντρα σε Σίτι (2-0) και Άρσεναλ (2-3), με τον ίδιο να σημειώνει από ένα γκολ σε κάθε αναμέτρηση. Μάλιστα εκείνο κόντρα στους «κανονιέρηδες» έδωσε και τη νίκη στην ομάδα του, ένα απίθανο βολέ εκτός περιοχής.
Όπως προκύπτει από τα Βρετανικά μέσα, ο Ντόργκου αποκόμισε σοβαρό ζήτημα στον οπίσθο μηριαίο του, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για περίπου 2,5 μήνες, 10 εβδομάδες όπως αναφέρει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ. Φυσικά, η κατάστασή του θα επανεξετάζεται συνεχώς, ωστόσο αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων τον Μάρτιο, στην τελική ευθεία της Premier League.
Patrick Dorgu is expected to miss around 10 weeks through a hamstring injury picked up in Man Utd’s win at Arsenal, reports @lauriewhitwell— B/R Football (@brfootball) January 27, 2026
The 21-year-old was hitting some incredible form 😔 pic.twitter.com/gPILcGUmHA
