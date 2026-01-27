Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χάνει τον Ντόργκου για 2,5 μήνες

Μανώλης Μακρόπουλος
ΝΤΟΡΓΚΟΥ
Άσχημα νέα για τον Μάικλ Κάρικ, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Πάτρικ Ντόργκου για τις επόμενες 10 εβδομάδες.

Έναν πολύ σημαντικό «εργάτη» του χάνει ο Μάικλ Κάρικ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενόψει της συνέχειας μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, και την προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει στις υψηλές πτήσεις.

Ο λόγος για τον Πάτρικ Ντόργκου, τον 21χρονο Δανό άσο που ήταν εκ των πρωταγωνιστών στις δυο πρόσφατες νίκες των ''Red Devils'' κόντρα σε Σίτι (2-0) και Άρσεναλ (2-3), με τον ίδιο να σημειώνει από ένα γκολ σε κάθε αναμέτρηση. Μάλιστα εκείνο κόντρα στους «κανονιέρηδες» έδωσε και τη νίκη στην ομάδα του, ένα απίθανο βολέ εκτός περιοχής.

Όπως προκύπτει από τα Βρετανικά μέσα, ο Ντόργκου αποκόμισε σοβαρό ζήτημα στον οπίσθο μηριαίο του, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για περίπου 2,5 μήνες, 10 εβδομάδες όπως αναφέρει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ. Φυσικά, η κατάστασή του θα επανεξετάζεται συνεχώς, ωστόσο αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων τον Μάρτιο, στην τελική ευθεία της Premier League.

 
     

