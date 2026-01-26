Οι πολλές κεφαλιές θεωρείται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εγκεφαλική νόσο του πρώην διεθνούς Σκωτσέζου αμυντικού Γκόρντον ΜακΚουίν, σύμφωνα με το πόρισμα ιατροδικαστή.

Η κεφαλιά στο ποδόσφαιρο «πιθανότατα» συνέβαλε στην εγκεφαλική βλάβη που αποτέλεσε παράγοντα στο θάνατο του πρώην διεθνούς Σκωτσέζου αμυντικού Γκόρντον ΜακΚουίν, σύμφωνα με το πόρισμα ιατροδικαστή.

Ο ΜακΚουίν, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της εθνικής Σκωτίας 30 φορές μεταξύ 1974 και 1981 και αγωνίστηκε επί 16 χρόνια σε υψηλό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λιντς, απεβίωσε στο σπίτι του στο Βόρειο Γιορκσάιρ τον Ιούνιο του 2023, σε ηλικία 70 ετών.

Η ιατροδικαστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Νορθάλερτον κατέληξε ότι η αιτία θανάτου ήταν πνευμονία, καθώς ο ΜακΚουίν είχε καταστεί ιδιαίτερα καταβεβλημένος και κλινήρης τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Η επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του αποδόθηκε σε συνδυασμό αγγειακής άνοιας και χρόνιας τραυματικής εγκεφαλοπάθειας (CTE), όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής Τζον Χιθ.

Σε αφηγηματικό του πόρισμα, ο ιατροδικαστής σημείωσε ότι ο ΜακΚουίν πέθανε από πνευμονία ως συνέπεια της μικτής αγγειακής άνοιας και της CTE, προσθέτοντας ότι «είναι πιθανό οι επαναλαμβανόμενες κεφαλιές κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας να συνέβαλαν στην ανάπτυξη της CTE».

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκε η κόρη του, τηλεοπτική παρουσιάστρια Χέιλι ΜακΚουίν, η οποία κατέθεσε ότι ο πατέρας της είχε αναφερθεί στο παρελθόν στο ενδεχόμενο οι κεφαλιές να έπαιξαν ρόλο στην επιδείνωση της υγείας του. Όπως ανέφερε, ο ίδιος της είχε πει πως «οι κεφαλιές για τόσα χρόνια πιθανότατα δεν βοήθησαν».

Παρότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, η κόρη του επισήμανε ότι είχε υποστεί διασείσεις, ενώ θυμήθηκε πως συχνά επέστρεφε από τις προπονήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με έντονους πονοκεφάλους και χρειαζόταν ξεκούραση σε σκοτεινό χώρο.

Μετά τον θάνατό του, η οικογένεια δώρισε τον εγκέφαλό του στον καθηγητή νευροπαθολογίας Γουίλι Στιούαρτ, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη CTE και αγγειακής άνοιας, τονίζοντας ότι η μοναδική διαθέσιμη εξήγηση για την ανάπτυξη της νόσου ήταν η «υψηλή έκθεση» του ΜακΚουίν σε κεφαλιές κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα.