Η Λίβερπουλ κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0 του 33΄, όμως με προβληματική ξανά την άμυνα δέχθηκε το 3-2 στο 90΄+5 από τη Μπόρνμουθ και η τετράδα τίθεται σε κίνδυνο!

Οι συναγερμοί συνεχίζουν να βαράνε στο Μέρσεϊσαϊντ! Αφού για ακόμα μια αγωνιστική - πέμπτη στη σειρά - η Λίβερπουλ έμεινε μακριά από τη νίκη. Κι αυτή τη φορά δεν πήρε ούτε τον βαθμό! Αν και κατάφερε να συνέλθει από το 2-0 της Μπόρνμουθ και να ισοφαρίσει σε 2-2, η ομάδα του Σλοτ πληγώθηκε ξανά από την αμυντική της συμπεριφορά, καθώς στο 90΄+5 γνώρισε την ήττα με 3-2 και βλέπει τους διώκτες της να την απειλούν πιο σοβαρά από ποτέ για να την αφήσουν εκτός τετράδας.

Με την πλάτη στον τοίχο η Λίβερπουλ

Παρά το ζωηρό ξεκίνημα της Λίβερπουλ και το άστοχο σουτ του Σαλάχ στο 6΄, η Μπόρνμουθ κατάφερε να χτυπήσει πρώτη και να ρίξει στο καναβάτσο τους Reds εντός μόλις έξι λεπτών. Αρχικά στο 27΄o Φαν Ντάικ πήγε υποτονικά σε μια μπαλιά στην περιοχή, με τον Σκοτ να τον προλαβαίνει και να κάνει το γύρισμα για τον Εβανίλσον που με προβολή νίκησε τον Άλισον από κοντά για το 1-0.

Ανεβασμένη από το προβάδισμα, η Μπόρνμουθ έψαξε το δεύτερο γκολ και το βρήκε στο 33΄, όταν ο Χιλ έκανε εξαιρετική κάθετη στην πλάτη της άμυνας για τον Χιμένες που εκτέλεσε σωστά στο τετ-α-τετ για το 2-0. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει πριν από το ημίχρονο, απείλησε με άστοχες προσπάθειες των Βιρτζ-Σαλάχ και τελικά μπήκε ξανά στο ματς στο 45΄με γυριστή κεφαλιά του Φαν Ντάικ από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι.

Γκολάρα Σομποσλάι και «μαχαιριά» στο φινάλε

Με ψυχολογική βοήθεια από το γκολ, η Λίβερπουλ μπήκε ζεστά στο β΄μέρος, σφυροκοπούσε τα αντίπαλα καρέ, αλλά έπρεπε να περιμένει αρκετά για την ισοφάριση. Στο 80΄τελικά και με το μαγικό δεξί πόδι του Σομποσλάι η μπάλα καρφώθηκε στα δίχτυα των Cherries από ακόμα μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Ούγγρου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το ματς άνοιξε κι έγινε ροντέο, με τον Εβανίλσον να αστοχεί σε τετ-α-τετ στο 85΄και δευτερόλεπτα αργότερα τον Πέτροβιτς να αρνείται την ανατροπή στον Σαλάχ με εκπληκτική επέμβαση. Το ματς ωστόσο είχε ακόμα ένα γκολ, το οποίο κατέφτασε στην τελευταία φάση. Στο 90΄+5΄η Μπόρνμουθ έστειλε τη μπάλα με πλάγιο στην περιοχή, η άμυνα της Λίβερπουλ βρέθηκε σε πλήρη πανικό και από την αναμπουμπούλα ο Αντί έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα από διαγώνια θέση για το τελικό 3-2.

Μπόρνμουθ (Άντονι Ιραόλα): Πέτροβιτς, Σμιθ, Χιλ, Σένεσι, Τρουφέρ, Σκοτ, Κουκ, Αντλί, Χιμένες (85΄Τοθ), Κρούπι (67΄Κρίστι), Εβανίλσον (90΄+3΄Ουνάι)

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Άλισον, Γκόμες (35΄Έντο), Φαν Ντάικ, Φρίμπονγκ (59΄Τζόουνς), Κέρκες (46΄Κέρκες), Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ (59΄Εκιτικέ), Σομποσλάι, Βιρτζ, Σαλάχ, Χάκπο (74΄Ενγκουμόχα)