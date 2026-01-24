Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Κούλη Δουρέκα
Ο Κούλης Δουρέκας, που υπήρξε επί σειρά ετών στέλεχος των ομάδων των Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε τις επιλογές του στα βραβεία του Gazzetta.
Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet παραμένουν ανοιχτές. Άρα η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς συνεχίζεται.
Ο Κούλης Δουρέκας - που πλέον βρίσκεται στην ομάδα της Neom SC στην Σαουδική Αραβία - έχει διατελέσει στέλεχος σε Ολυμπιακό και Νότιγχαμ Φόρεστ για αρκετά χρόνια. Ο έμπειρος παράγοντας ψήφισε για τις επιλογές του.
Οι επιλογές του Κούλη Δουρέκα
- Αθλητής της Χρονιάς: Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης (πόλο)
- Αθλήτριας της Χρονιάς: Φωτεινή Τριχά
- Ομάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Ολυμπιακός (ποδόσφαιρο)
- Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική ομάδα πόλο
- Προπονητής της Χρονιάς: Βασίλης Σπανούλης
- Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Νίκος Παπαγγελής
- Rising Star - Άνδρας: Κωνσταντίνος Καρέτσας
- Rising Star - Γυναίκα: Νεφέλη - Άννα Κρασσά
