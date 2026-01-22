Η Γιουνάιτεντ κατρακύλησε στη λίστα της Deloitte, πληρώνοντας τις αγωνιστικές αποτυχίες και τη σημαντική απώλεια εσόδων. Στην κορυφή η Ρεάλ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποχώρησε στην 8η θέση της λίστας «Money League» της Deloitte για τους πλουσιότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη κατάταξη στην ιστορία της λίστας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο σύλλογος μένει εκτός της πρώτης πεντάδας, στην οποία κυριαρχούσε επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με τα έσοδα της αγωνιστικής περιόδου 2024-25, τρεις σύλλογοι της Premier League βρίσκονται πλέον πάνω από τη Γιουνάιτεντ: η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και –για πρώτη φορά– η Άρσεναλ.

Η πτώση αποδίδεται κυρίως στις αγωνιστικές επιδόσεις της ομάδας, οι οποίες είχαν άμεσο αντίκτυπο στα τηλεοπτικά και αγωνιστικά έσοδα. Για τη φετινή σεζόν, η Γιουνάιτεντ αναμένεται να καταγράψει επιπλέον μείωση εσόδων ύψους περίπου 90 εκατ. λιρών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά και την κατάταξη της επόμενης χρονιάς.

Οι βασικοί λόγοι της απώλειας εσόδων περιλαμβάνουν:

Δέκα λιγότερους εντός έδρας αγώνες στο Όλντ Τράφορντ λόγω απουσίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόωρων αποκλεισμών στα κύπελλα, με απώλειες περίπου 50 εκατ. λιρών.

Ρήτρα 10 εκατ. λιρών από την Adidas εξαιτίας της μη συμμετοχής στο Champions League.

Την απώλεια περίπου 30 εκατ. λιρών που είχε αποφέρει η περσινή πορεία στο Europa League.

Όπως δήλωσε στέλεχος του Sports Business Group της Deloitte, η πτώση της Γιουνάιτεντ στο Money League σχετίζεται άμεσα με την απόδοσή της εντός αγωνιστικού χώρου και είναι πιθανό να έχει συνέπειες και στις μελλοντικές οικονομικές εκθέσεις.

Στην κορυφή της λίστας παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης, ακολουθούμενη από την Μπαρτσελόνα, την Μπάγερν Μονάχου, την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λίβερπουλ. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά δεν υπάρχει αγγλικός σύλλογος στην πρώτη τετράδα, εξέλιξη που αποδίδεται στο νέο μοντέλο εσόδων του Champions League.

Παρά τις επιμέρους απώλειες, η Premier League εξακολουθεί να είναι το πρωτάθλημα με τα υψηλότερα συνολικά έσοδα παγκοσμίως, με 15 από τους 20 συλλόγους της να συγκαταλέγονται στο Top 30 της Deloitte.