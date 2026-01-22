Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταρρέει οικονομικά...
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποχώρησε στην 8η θέση της λίστας «Money League» της Deloitte για τους πλουσιότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη κατάταξη στην ιστορία της λίστας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο σύλλογος μένει εκτός της πρώτης πεντάδας, στην οποία κυριαρχούσε επί σειρά ετών.
Σύμφωνα με τα έσοδα της αγωνιστικής περιόδου 2024-25, τρεις σύλλογοι της Premier League βρίσκονται πλέον πάνω από τη Γιουνάιτεντ: η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και –για πρώτη φορά– η Άρσεναλ.
Η πτώση αποδίδεται κυρίως στις αγωνιστικές επιδόσεις της ομάδας, οι οποίες είχαν άμεσο αντίκτυπο στα τηλεοπτικά και αγωνιστικά έσοδα. Για τη φετινή σεζόν, η Γιουνάιτεντ αναμένεται να καταγράψει επιπλέον μείωση εσόδων ύψους περίπου 90 εκατ. λιρών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά και την κατάταξη της επόμενης χρονιάς.
Οι βασικοί λόγοι της απώλειας εσόδων περιλαμβάνουν:
- Δέκα λιγότερους εντός έδρας αγώνες στο Όλντ Τράφορντ λόγω απουσίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόωρων αποκλεισμών στα κύπελλα, με απώλειες περίπου 50 εκατ. λιρών.
- Ρήτρα 10 εκατ. λιρών από την Adidas εξαιτίας της μη συμμετοχής στο Champions League.
- Την απώλεια περίπου 30 εκατ. λιρών που είχε αποφέρει η περσινή πορεία στο Europa League.
Όπως δήλωσε στέλεχος του Sports Business Group της Deloitte, η πτώση της Γιουνάιτεντ στο Money League σχετίζεται άμεσα με την απόδοσή της εντός αγωνιστικού χώρου και είναι πιθανό να έχει συνέπειες και στις μελλοντικές οικονομικές εκθέσεις.
Στην κορυφή της λίστας παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης, ακολουθούμενη από την Μπαρτσελόνα, την Μπάγερν Μονάχου, την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λίβερπουλ. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά δεν υπάρχει αγγλικός σύλλογος στην πρώτη τετράδα, εξέλιξη που αποδίδεται στο νέο μοντέλο εσόδων του Champions League.
Παρά τις επιμέρους απώλειες, η Premier League εξακολουθεί να είναι το πρωτάθλημα με τα υψηλότερα συνολικά έσοδα παγκοσμίως, με 15 από τους 20 συλλόγους της να συγκαταλέγονται στο Top 30 της Deloitte.
|Ομάδα
|Έσοδα
|Μισθοί
|1
|Ρεάλ Μαδρίτης
|£976 εκ.
|£429 εκ.
|2
|Μπαρτσελόνα
|£819 εκ.
|£442 εκ.
|3
|Μπάγερν
|£723 εκ.
|£376 εκ.
|4
|Παρί Σεν Ζερμέν
|£703 εκ.
|£457 εκ.
|5
|Λίβερπουλ
|£703 εκ.
|£421 εκ.
|6
|Μάντσεστερ Σίτι
|£697 εκ.
|£397 εκ.
|7
|Άρσεναλ
|£691 εκ.
|£338 εκ.
|8
|Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
|£667 εκ.
|£340 εκ.
|9
|Τότεναμ
|£565 εκ.
|£249 εκ.
|10
|Τσέλσι
|£491 εκ.
|£353 εκ.
|11
|Ίντερ
|£452 εκ.
|£217 εκ.
|12
|Ντόρτμουντ
|£447 εκ.
|£223 εκ.
|13
|Ατλέτικο Μαδρίτης
|£382 εκ.
|£237 εκ.
|14
|Άστον Βίλα
|£378 εκ.
|£269 εκ.
|15
|Μίλαν
|£345 εκ.
|£159 εκ.
|16
|Γιουβέντους
|£338 εκ.
|£206 εκ.
|17
|Νιούκαστλ
|£335 εκ.
|£234 εκ.
|18
|Στουτγκάρδη
|£249 εκ.
|—
|19
|Μπενφίκα
|£238 εκ.
|£131 εκ.
|20
|Γουέστ Χαμ
|£232 εκ.
|£172 εκ.
