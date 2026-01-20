Πρώτο θέμα στην Premier League είναι η έμπνευση του Μπάμπη Κωστούλα και μέσω της τεχνολογίας προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τη δυσκολία του γκολ που σημείωσε.

Εύκολα θα μπορούσε να διαπιστώσει κανείς από την αρχή της σεζόν, από τα δικά μας, τα ελληνικά social media μια τάση αμφισβήτησης έως και απαξίωσης της μεταγραφής του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον. Σκεπτόμενοι λανθασμένα με την ελληνική συλλογιστική πορεία, θεωρούσαν πολλοί ότι η Μπράιτον έχει αρχίσει ήδη να... κλαίει τα περίπου 40 εκατ. ευρώ που έβγαλε από τα ταμεία της για τον Έλληνα επιθετικό, επειδή δεν είχε μπορέσει μέχρι τον Οκτώβριο να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο πιο απαιτητικό πρωτάθλημα του κόσμου, στην Premier League, σε ηλικία 18 ετών...

Ναι, για όποιον το ξεχνάει, ο Μπάμπης Κωστούλας είναι μόλις 18 ετών και έχει στα πόδια μόλις μία γεμάτη επαγγελματική σεζόν.

Συγκεκριμένα η Μπράιτον λειτουργεί με μία εντελώς διαφορετική λογική, γενικότερα στην ποδοσφαιρική συνθήκη και πολύ περισσότερο στον τομέα των μεταγραφών, διότι πιο σημαντική είναι για εκείνη η πρώτη ύλη, η προοπτική την οποία εντοπίζει η ομάδα σκάουτινγκ, παρά οτιδήποτε άλλο.

Με τη χθεσινή του έμπνευση, απλά ο Μπάμπης Κωστούλας υπενθύμισε ότι είναι ένα ατόφιο ταλέντο και ότι η Μπράιτον έχει τη μεγάλη ευθύνη να τον κατεργαστεί, ώστε αρχικά να καθιερωθεί στις βασικές επιλογές της Μπράιτον.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και συγκεκριμένα του Chat GPT προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τα νούμερα και τους νόμους της φυσικής τους οποίους «έπιασε» ο Έλληνας επιθετικός και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Ποια είναι η διαδικασία

Αρχικά, ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα και ακολουθώντας τις επιταγές του Chat GPT, φορτώσαμε απευθείας το βίντεο ως αρχείο, ώστε να αναλυθεί η φάση να αναλυθεί με frames per second και μέσω αυτής της διαδικασίας να εξαχθούν όσο γίνεται πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Το ποσοστό λάθους που μπορεί να εμπεριέχει η ανάλυση υπολογίζεται στο 5 έως 10% και μεγάλο ρόλο στα νούμερα που θα ακολουθήσουν, παίζει το δοκάρι της εστίας, το οποίο είναι μετρημένο στα 2,44 και αποτελεί ένα πεδίο σύγκρισης.

Πόσο ψηλά πήγε η μπάλα;

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μέτρηση που εξηγήσαμε, η μπάλα φτάνει στο υψηλότερο σημείο μετά το κοντρόλ του Κωστούλα, σε ένα σημείο που είναι λίγο χαμηλότερα από το ύψος του δοκαριού και αυτό υπολογίζεται στα 2,20 έως 2,30 μέτρα, τιμή που μπορεί να χαρακτηριστεί και ιδανική στην προετοιμασία ενός ποδοσφαιριστή για αυτή την εκτέλεση, αφού έχει αρκετό χρόνο για να βρει την κατάλληλη θέση του σώματος.

Πόσο ψηλά σηκώθηκε το πόδι του Κωστούλα;

Το εντυπωσιακό στην εκτέλεση του Κωστούλα δεν ήταν το άλμα, όσο το πόσο ψηλά κατάφερε να φέρει το πόδι του και ουσιαστικά να χτυπήσει την μπάλα σχεδόν στο υψηλότερο σημείο που έφτασε μετά το κοντρόλ. Για αυτό τον λόγο υπολογίζεται ότι το δεξί του πόδι έφτασε περίπου στα 2,25 μ. που προσεγγίζει το peak του ύψους που έφτασε η μπάλα.

Η ταχύτητα της μπάλας

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Chat GPT, ο χρόνος που έκανε η μπάλα να φτάσει στα δίχτυα από τη στιγμή του σουτ, υπολογίζεται στα 0,18 δευτερόλεπτα ενώ η απόσταση είναι περίπου στα 7-9 μέτρα, βάσει και της βούλας που είναι το πέναλτι, αλλά είναι και πλάγια και η μπάλα καταλήγει στο πλαϊνό δίχτυ. Άρα, η ταχύτητά της μπαλας υπολογίζεται στα περίπου 110 km/h.

Charalampos Kostoulas' bicycle kick gets better with every watch 🤩 @officialbhafc pic.twitter.com/fDii30saHO — Premier League (@premierleague) January 20, 2026

Είχε πιθανότητα ο τερματοφύλακας;

Γκολκίπερ της Μπόρνμουθ στο ματς κόντρα στην Μπράιτον ήταν ο Πέτροβιτς που είναι και η βασική επιλογή των «κερασιών» όλη τη σεζόν με μεταγραφή από την Τσέλσι. Το ερώτημα είναι: Είχε βάσει φυσικής κάποιο περιθώριο αντίδρασης σε αυτή την εκτέλεση;

Η απάντηση είναι αρνητική.

Αν πούμε ότι η μπάλα από το πόδι μέχρι τα δίχτυα χρειάστηκε περίπου 0,2 δευτερόλεπτα και ένας μέσος ανθρώπινος εγκέφαλος (βάσει μελετών) χρειάζεται περίπου 0,14 - 0,19 δευτερόλεπτα για να δώσει την εντολή αντίδρασης, αυτό που απέμενε στον Πέτροβιτς είναι κάπου στα 0,05 δευτερόλεπτα, κάτι που όπως γίνεται αντιληπτό, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ως απόκριση.

Με άλλα λόγια, ο Μπάμπης Κωστούλας τα έκανε όλα τέλεια και με τη βούλα της... φυσικής και του Chat GPT.