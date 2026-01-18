Ο Γκλάσνερ κατηγόρησε την διοίκηση της Πάλας για αδιαφορία

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ, σε δηλώσεις του μετά την ήττα της Κρίσταλ Πάλας από την Σάντερλαντ, κατηγόρησε τη διοίκηση του συλλόγου ότι «εγκαταλείπει» την ομάδα.

Η Κρίσταλ Πάλας, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο Αγγλίας από ομάδα 6ης κατηγορίας, ταξίδεψε χθες στην έδρα της Σάντερλαντ στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της Premier League και ηττήθηκε με 2-1, χάνοντας για ακόμη μια φορά έδαφος στην διεκδίκηση των θέσεων που οδηγούν στα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος ανακοίνωσε ήδη από την Παρασκευή πως δεν σκοπευει να ανανεώσει με την ομάδα και θα αποχωρήσει το καλοκαίρι, κατηγόρησε ανοιχτά την διοίκηση του συλλόγου για αδιαφορία, τονίζοντας μάλιστα πως άφησαν την ομάδα «γυμνή» μετά την πώληση των καλύτερων του παικτών.

«Αν η καρδιά σου ξεριζώνεται δύο φορές τον χρόνο, με τον Έζε μια μέρα πριν από έναν αγώνα το καλοκαίρι και τον αρχηγό σου μια μέρα πριν από έναν αγώνα το χειμώνα, τι να πω. Είμαι στο ποδόσφαιρο 30 χρόνια και δεν το έχω βιώσει ποτέ αυτό, ούτε μία φορά. Τώρα συμβαίνει δύο φορές μέσα σε έξι ή επτά μήνες. Αυτό είναι το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Δεν μίλαγα τόσο καιρό, αλλά...».

🚨🛑 Oliver Glasner: “I feel we are being abandoned completely. The worst thing is selling our captain one day before playing a game”.



“I have kept my mouth shut until now... You get your heart torn out twice this season, both times one day before a game, Eze and Guehi”. pic.twitter.com/39W7pPFlOV January 17, 2026

«Παίξαμε αρκετά καλά και νομίζω ότι οι παίκτες μου άφησαν την καρδιά τους στο γήπεδο, αλλά δεν μπόρεσα να τους στηρίξω από τον πάγκο. Νιώθουμε ότι μας εγκαταλείπουν. Δεν υπάρχει υποστήριξη. Όλοι είναι απογοητευμένοι. Παίζουμε με 12 με 13 παίκτες εδώ και εβδομάδες. Στον πάγκο είχα μόνο παιδιά. Δεν είχαν ξαναπαίξει σε γήπεδο με τέτοια ατμόσφαιρα.»

«Ο λόγος που το λέω αυτό δεν είναι για να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλά για να προστατεύσω αυτούς. Χρειάζονται προστασία. Δεν έκανα καμία αλλαγή γιατί θα ήταν άδικο. Τους βλέπω στην προπόνηση κάθε μέρα. Εκεί βρισκόμαστε. Οι (βασικοί) παίκτες χρειάζονται υποστήριξη», πρόσθεσε ο Αυστριακός τεχνικός.

🚨🛑 Oliver Glasner: “We feel no support. I see the players and everybody is disappointed”.



“Why I'm saying this is not to protect myself, I don't care about myself, but they need to be protected because they are leaving their hearts on the pitch”. pic.twitter.com/xz9BYfgKS7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2026

Ο Γκλάσνερ υποστήριξε ότι η αδυναμία της ομάδας του έγκειται στην έλλειψη νέων προσθηκών και αυτός ήταν και ο λόγος που ευθύνεται για την καταστροφική πορεία της περασμένης εβδομάδας, η οποία οδήγησε την Πάλας να αποκλειστεί από την Μάκλσφιλντ.

«Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση εδώ και εβδομάδες, μήνες. Και τι κάνουμε; Πουλάμε τον αρχηγό μας (Γκουέχι) μία μέρα πριν από έναν σημαντικό αγώνα. Μία μέρα πριν από έναν αγώνα, η πρώτη φορά που το άκουσα ήταν χθες στις 10:30 το πρωί. Όλες οι στημένες φάσεις, όλες οι προπονήσεις που κάναμε βασίστηκαν στο ότι θα παίξει. Μετά, έπρεπε να τα αλλάξουμε όλα. Κανείς δεν μας το είπε. Έτσι, έπρεπε να σταθώ μπροστά στην ομάδα και να τους πω, "ω παιδιά κοιτάξτε, ο αρχηγός μας δεν παίζει αύριο"».

Ο 51χρόνος προπονητής τουλάχιστον πιστεύει ότι ο υποβιβασμός μπορεί να αποφευχθεί αυτή τη σεζόν. «Πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτούς τους λίγους ακόμη βαθμούς που θα χρειαστούμε για να μην υποβιβαστούμε. Αλλά ξέρω ότι οι παίκτες μου δεν είναι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Δεν χρειάζομαι εγώ υποστήριξη, η Κρίσταλ Πάλας τη χρειάζεται», κατέληξε.

Η ομάδα του Λονδίνου, μετά και την χθεσινή ήττα παρέμεινε για 11ο παιχνίδι στην σειρά χωρίς νίκη και «έπεσε» στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και τους 28 βαθμούς.