Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι άνθρωποι της Τότεναμ σκέφτονται να προχωρήσουν στην απόλυση του Τόμας Φρανκ.

Μπορεί οι ιθύνοντες της Τότεναμ να ήθελαν να δώσουν χρόνο στον Τόμας Φρανκ προκειμένου να προσπαθήσει να επαναφέρει τους Λονδρέζους στις επιτυχίες, όμως η ήττα από τη Γουέστ Χαμ ενδέχεται να φέρει εξελίξεις.



Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Δανός βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση και η διάθεση των Λονδρέζων προς εκείνον έχει αλλάξει, με τους οπαδούς της ομάδας να τον γιουχάρουν κατά τη διάρκεια του αγώνα με τα Σφυριά. Άλλα δημοσιεύματα δε, εμπλέκουν μέχρι και τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με επιστροφή στην Τότεναμ, όταν ο Αργεντινός ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της ΗΠΑ στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Οι Spurs είναι αυτή τη στιγμή μόλις 14οι στη βαθμολογία της Premier League και απέχουν δέκα βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που οι θέσεις της Ευρώπης απομακρύνονται επικίνδυνα. Ο Φρανκ βρίσκεται στον πάγκο από τον Ιούνιο του 2025, έχοντας εξαργυρώσει τις τρομερές του σεζόν στην Μπρέντφορντ, ωστόσο στο Tottenham Hotspur Stadium, τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει καλά για εκείνον.