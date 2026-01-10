Με ορμητήριο το πρώτο ημίχρονο η Άστον Βίλα έστησε θεμέλια πρόκρισης κόντρα στην Τότεναμ και με το 2-1 στο Λονδίνο πήρε το εισιτήριο για τους «32» του FA Cup.

Ένα ημίχρονο αρκούσε στην Άστον Βίλα για να εξασφαλίσει την νίκη με 2-1 στο Λονδίνο επί της Τότεναμ και μαζί την πρόκριση για τη φάση των «32» του FA Cup. Οι Villans προηγήθηκαν με γκολ του Μπουεντία στο 22΄κι ανέβασαν ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με σκόρερ τον Ρότζερς.

Η Τότεναμ προσπάθησε να αντιδράσει στο β΄μέρος και ξαναμπήκε στο ματς στο 54΄ με γκολ του Ονταμπέρτ στο 54΄, ο οποίος μείωσε σε 2-1. Οι Spurs προσπάθησαν μάταια να βρουν την ισοφάριση, δίχως όμως τύχη. Το 2-1 υπέρ των Villans παρέμεινε ανέγγιχτο μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με το σύνολο του Ουνάι Έμερι να γράφει ακόμα ένα επιτυχημένο κεφάλαιο στη φετινή σεζόν.

Αποτελέσματα στον τρίτο γύρο του FA Cup

Τότεναμ - Άστον Βίλα 1-2

Γκρίμσμπι - Γουέστον Σούπερ Μάρε 3-2

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ - Μπέρμιγχαμ 2-3

Μπρίστολ Σίτι - Γουότφορντ 4-1