Προβληματίζουν τα αποτελέσματα έρευνας του BBC για τα λάθη του VAR σε αγώνες της Premier League.

Σύμφωνα με το Key Match Incidents (ΚΜΙ), υπήρξε αύξηση 30% στα λάθη που έγιναν σε αποφάσεις με την παρέμβαση του VAR σε αναμετρήσεις της Premier League στο πρώτο μισό της σεζόν. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο της περσινής χρονιάς, τα λάθη αυξήθηκαν από δέκα σε 13.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που σύλλεξε το «BBC» από την Επιτροπή ΚΜΙ, η οποία συνεδριάζει μετά από κάθε αγώνα και αποτελείται από πέντε μέλη, τρεις πρώην παίκτες και προπονητές, έναν εκπρόσωπο της Premier League και έναν ακόμη από τον οργανισμό Professional Game Match Officials (PGMO), ήρθαν στο φως της δημοσιότητας 13 περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν αστοχίες.

Αυτά τα λάθη αφορούν διάφορες κατηγορίες, με τη συχνότερη να αφορά περιπτώσεις μη παρέμβασης, όπου το VAR όφειλε να ειδοποιήσει τον διαιτητή του αγώνα για κάποιο περιστατικό. Οι περιπτώσεις αυτές αυξήθηκαν από επτά σε έντεκα, ενώ οι λανθασμένες παρεμβάσεις του VAR μειώθηκαν από τρεις σε δύο.

Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των αποφάσεων που ανατράπηκαν έχει επίσης μειωθεί, από 57 τη σεζόν 2024-25 σε 47 τη φετινή, μια πτώση της τάξης του 17,54%. Επίσης καταγράφηκαν και τα λάθη των διαιτητών εντός αγωνιστικού χώρου που δεν έφτασαν το όριο του σαφούς και προφανούς λάθους, ώστε να δικαιολογείται η παρέμβαση του VAR. Τα λάθη αυτά αυξήθηκαν από δώδεκα σε 15.