Η Λίβερπουλ φορά Tommy Hilfiger και η ένδυση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αλλάζει!

Την είσοδο της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με συνοδοιπόρο τη Λίβερπουλ ανακοίνωσε η Tommy Hilfiger, σε μια πρωτοποριακή συνεργασία που περιλαμβάνει την αποκλειστική ένδυση παικτών και επιτελείου των Reds εκτός αγωνιστικής δράσης.

Την έναρξη μιας πρωτοποριακής συνεργασίας με πολυετή ορίζοντα επισημοποίησε η Λίβερπουλ με τον διάσημο αμερικανικό οίκο μόδας, Tommy Hilfiger, ξεκλειδώνοντας έτσι μια νέα πίστα, μακριά από το πεδίο της αθλητικής ένδυσης.

Κόντρα στις παραδοσιακές συμφωνίες μεταξύ συλλόγων και εταιρειών ένδυσης, αυτό το deal δεν αποτελεί άλλο ένα kit partnership με επίκεντρο τις αγωνιστικές ή προπονητικές εμφανίσεις και τα αντίστοιχα επίσημα merch του συλλόγου.

Αυτή τη φορά, η Tommy Hilfiger εγκαινιάζει ένα νέο στιλιστικό όραμα για την επόμενη εποχή του ποδοσφαίρου, οργανώνοντας μια ολιστική προσέγγιση στην ένδυση των παικτών και του επιτελείου των Reds, με αποκλειστικά looks τα οποία οι σταρ της ομάδας θα φορούν σε ειδικές περιστάσεις.

Από την άφιξη στο γήπεδο πριν από μία αναμέτρηση, μέχρι παγκόσμιες καμπάνιες, το δυναμικό της Λίβερπουλ θα εμφανίζεται με premium κομμάτια από τις κορυφαίες συλλογές της Tommy Hilfiger (iconic essentials, timeless denim, Tommy Hilfiger New York), σε μια συνεργασία που μετατρέπει το club dressing από το «τι φοράμε την ημέρα του αγώνα’’ σε τρόπο ζωής και έκφρασης ταυτότητας.

Κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας είναι μεταξύ άλλων ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, ο Φλόριαν Βιρτς, ο Ούγκο Εκιτικέ, ο Κόνορ Μπράντλεϊ, η Γκέμα Μπόνερ και η Λιάν Κίρναν.

Η πρωτοποριακή αυτή καμπάνια συνδυάζει την αμερικανική κληρονομιά της Tommy Hilfiger με τη διαχρονική ποδοσφαιρική ταυτότητα των ενεργών πρωταθλητών Αγγλίας και το παγκόσμιο fanbase τους.

Για τις ανάγκες επισημοποίησης του deal, η Λίβερπουλ «έντυσε» τον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ» με την μεγαλύτερη σημαία Tommy Hilfiger που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Η σημαία δωρίστηκε στη Silly Goose Foundation και θα επαναχρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας, Tommy Hilfiger συνομίλησε με τον Ben Latty, Εμπορικό Διευθυντή της Liverpool FC, σε μια από κοινού συνέντευξη με έμφαση στη μόδα και τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η Liverpool FC και η Tommy Hilfiger αποτελούν δύο θεσμούς με βαθιά κληρονομιά και παγκόσμια απήχηση. Τι ήταν αυτό που έκανε αυτή τη συνεργασία να μοιάζει ως η σωστή στιγμή για να συναντηθούν οι δύο κόσμοι;

Tommy Hilfiger: Σε όλη μου την καριέρα με έλκυε η συνεργασία με εμβληματικές προσωπικότητες της pop κουλτούρας, συμπεριλαμβανομένων θρυλικών αθλητών όπως ο Lewis Hamilton, ο Rafael Nadal και ο Thierry Henry - ανθρώπων που ξεπερνούν το άθλημά τους και δημιουργούν συναισθηματική σύνδεση σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Η Liverpool FC κατέχει αυτόν τον ίδιο εμβληματικό χαρακτήρα για μένα. Είναι ένας σύλλογος που ορίζεται από το πάθος, την υπερηφάνεια και μια εξαιρετικά ισχυρή αίσθηση κοινότητας. Κάθε φορά που ακούω το “You’ll Never Walk Alone” ανατριχιάζω. Αυτό το συλλογικό συναίσθημα, και ο τρόπος με τον οποίο ο σύλλογος εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους διαχρονικά και παγκοσμίως, έκαναν αυτή τη στιγμή την κατάλληλη για να ενώσουμε τους κόσμους μας και να δημιουργήσουμε κάτι σύγχρονο, ουσιαστικό και βαθιά αυθεντικό.

Ben Latty: Η Tommy Hilfiger είναι ένα εμβληματικό παγκόσμιο fashion brand και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία. Με μακρόχρονη σύνδεση με το καινοτόμο στιλ και ισχυρή αίσθηση κοινότητας, η σύμπραξη αυτή αποτελεί μια φυσική επιλογή. Για εμάς, μια επιτυχημένη συνεργασία πρέπει να είναι ουσιαστική και να έχει πραγματικό αντίκτυπο για όλους τους εμπλεκόμενους. Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με brands που ταιριάζουν πραγματικά με τη Liverpool Football Club. Θέλουμε οι φίλαθλοί μας να αισθάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον σύλλογο - και θέλουμε και οι συνεργάτες μας να συμμερίζονται αυτό το όραμα.



Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε μια ασύγκριτη αθλητική πλατφόρμα με εξαιρετική απήχηση και επιρροή, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα μας. Στο branded content που δημιουργούμε με τους συνεργάτες μας, είμαστε οι κορυφαίοι storytellers στην Premier League, με 935 εκατομμύρια προβολές βίντεο την περασμένη σεζόν - 56% περισσότερες από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή μας. Αυτό μας τοποθετεί σε εξαιρετική θέση ώστε να αφηγούμαστε με τον καλύτερο τρόπο τις ιστορίες των συνεργατών μας και να ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη σύνδεση των φιλάθλων με τη Liverpool Football Club.

Αυτή η συνεργασία εισάγει ένα στιλιστικό όραμα για τη νέα εποχή του ποδοσφαίρου, που ξεπερνά κατά πολύ το παραδοσιακό match-day dressing. Γιατί ήταν σημαντικό να προσεγγιστεί ως μια ολοκληρωμένη εποχιακή γκαρνταρόμπα και όχι ως μια μεμονωμένη capsule ή συλλογή;

Tommy Hilfiger: Πάντα πίστευα στη δύναμη της υπέρβασης των συμβάσεων - και αυτή η φιλοσοφία καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις αθλητικές συνεργασίες εδώ και δεκαετίες. Από την ένταξη της μόδας στη Formula 1 από τη δεκαετία του ’90 έως τη συνδημιουργία συλλογών με την U.S. SailGP Team, στόχος μας ήταν πάντα να κινούμε τον πολιτισμό προς τα εμπρός. Με τη Liverpool FC, αυτή η συνεργασία δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε μια στιγμή ή σε έναν αγώνα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο στιλιστικό όραμα για τον σύλλογο - έναν τρόπο ένδυσης που αντικατοπτρίζει τον τρόπο ζωής των παικτών και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν την ταυτότητά τους. Η συνεργασία αυτή τιμά

την κληρονομιά του συλλόγου, ενώ παράλληλα διαμορφώνει μια σύγχρονη, γεμάτη αυτοπεποίθηση στάση ζωής για ολόκληρη την οικογένεια της Liverpool.



Ben Latty: Η στρατηγική μας βασίζεται στη δημιουργία ουσιαστικών και αποδοτικών συνεργασιών για όλους τους εμπλεκόμενους. Παρότι έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύουμε μερικά από τα κορυφαία brands παγκοσμίως, αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα την ευθύνη να συνεργαζόμαστε με τους σωστούς εταίρους - συνεργάτες που θέλουν πραγματικά να αποτελούν μέρος του συλλόγου και των αξιών του. Αναζητούμε συνεργασίες που μοιάζουν αυθεντικές, αντανακλούν την κληρονομιά και την κουλτούρα μας και φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στον σύλλογο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η συνεργασία με την Tommy Hilfiger μοιάζει τόσο φυσική. Ως ένα εμβληματικό παγκόσμιο brand με βαθιά αίσθηση κοινότητας, το πρώτο της βήμα στο συλλογικό ποδόσφαιρο ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη δική μας φιλοδοξία να δίνουμε ζωή στις συνεργασίες με ουσιαστικό και προσεγμένο τρόπο. Οι εμπορικές μας συνεργασίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαρκή επιτυχία του συλλόγου, εντός και εκτός αγωνιστικών γραμμών, και ανυπομονούμε για όσα έχουμε σχεδιάσει μαζί με την Tommy Hilfiger.

Ο αθλητισμός ανέκαθεν συνδεόταν με την ταυτότητα και το αίσθημα του ανήκειν. Πώς μεταφράζεται αυτή η συνεργασία στον τρόπο με τον οποίο παίκτες, προσωπικό και η ευρύτερη οικογένεια του συλλόγου παρουσιάζονται προς τον κόσμο;

Tommy Hilfiger: Το ποδόσφαιρο αποκαλείται «το όμορφο παιχνίδι» για κάποιο λόγο - αγγίζει την ταυτότητα, το συναίσθημα και ένα βαθύ αίσθημα του ανήκειν. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους παίκτες και στην ευρύτερη οικογένεια του συλλόγου την ελευθερία να εκφράζουν τον εαυτό τους, παραμένοντας ταυτόχρονα συνδεδεμένοι με κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους. Είτε πρόκειται για την άφιξη στο Anfield είτε για την εικόνα που μεταδίδεται στους φιλάθλους παγκοσμίως, όλοι εμφανίζονται με υπερηφάνεια - και αυτή η κοινή ενέργεια γίνεται αισθητή τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Η ιστορία της Liverpool διαμορφώνεται όσο από τους ανθρώπους και την κοινότητά της, όσο και από τους τίτλους της. Πώς επηρέασε αυτός ο χαρακτήρας και η συλλογική υπερηφάνεια τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η συνεργασία;

Tommy Hilfiger: Η ταυτότητα της Liverpool FC ανέκαθεν οριζόταν από τους ανθρώπους της - την ιστορία, την αντοχή και το πνεύμα ενότητας. Αυτή η συλλογική υπερηφάνεια καθοδήγησε τον τρόπο με τον οποίο δώσαμε ζωή στη συνεργασία. Δουλεύοντας με παίκτες όπως ο Virgil van Dijk, ο Florian Wirtz, ο Dominik Szoboszlai, η Leanne Kiernan και η Gemma Bonner, αντιλαμβάνεσαι άμεσα αυτή την προσωπικότητα. Είναι φυσικοί ηγέτες και εκφραστικές παρουσίες, ενωμένοι από ένα κοινό πνεύμα. Στόχος μας ήταν να σχεδιάσουμε έχοντας αυτόν τον χαρακτήρα στο επίκεντρο - δημιουργώντας στιλ με ουσία, που να είναι αληθινό τόσο για τον σύλλογο όσο και για την παγκόσμια κοινότητα που τον στηρίζει.

Ben Latty: Η ταυτότητα της Liverpool FC διαμορφώνεται από τους ανθρώπους της, το αίσθημα υπερηφάνειας και τις κοινότητες που εκπροσωπεί, και αυτό επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις συνεργασίες μας. Μέσω του βραβευμένου προγράμματος βιωσιμότητας του συλλόγου, The Red Way, εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους ανθρώπους μας, τον πλανήτη και τις κοινότητές μας, και είναι σημαντικό οι συνεργάτες μας να κατανοούν και να συμμερίζονται αυτή τη δέσμευση. Παράλληλα, το έργο του LFC Foundation, που υποστήριξε περισσότερους από 145.000 ανθρώπους την περασμένη σεζόν, αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας.

Αυτό το πνεύμα αντικατοπτρίστηκε και στον τρόπο παρουσίασης της συνεργασίας, με τη μεγαλύτερη σημαία Tommy Hilfiger που έχει κατασκευαστεί ποτέ να απλώνεται στον αγωνιστικό χώρο του Anfield για να σηματοδοτήσει την έναρξη της συνεργασίας. Το ύφασμα δωρίστηκε στη Silly Goose Foundation, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που δημιούργησε και διαχειρίζεται η Reagan - διαχρονική φίλαθλος της ομάδας και συμμετέχουσα στο LFC Foundation - η οποία αξιοποιεί το πάθος της για τα υφάσματα, την τέχνη και τον σχεδιασμό, δημιουργώντας αντικείμενα με έμπνευση από τη Liverpool FC για την ενίσχυση φιλανθρωπικών σκοπών. Τέτοιες στιγμές αποτυπώνουν τη συλλογική μας υπερηφάνεια και δείχνουν πώς οι συνεργασίες μπορούν να έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Καθώς το ποδόσφαιρο συναντά ολοένα και περισσότερο τη μόδα, τον πολιτισμό και τα παγκόσμια ακροατήρια, τι ελπίζετε να σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία για το μέλλον του σύγχρονου παιχνιδιού και της οπτικής του ταυτότητας;

Tommy Hilfiger: Το ποδόσφαιρο σήμερα ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του γηπέδου - είναι πολιτισμός, μόδα, μουσική και κοινότητα, όλα αλληλένδετα. Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει αυτή την εξέλιξη. Δείχνει πώς ο αθλητισμός μπορεί να αγκαλιάσει το στιλ και την προσωπική έκφραση και πώς εμβληματικά brands μπορούν να συναντηθούν για να διαμορφώσουν το πώς θα μοιάζει - και πώς θα βιώνεται - το ποδόσφαιρο για την επόμενη γενιά.

