Μία ακόμη μεγάλη πτώση στην παγκόσμιας κατάταξη της ATP υπέστη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έπεσε βρέθηκε κάτω από το Top 60.

Η ήττα που είχε ως συνέπεια τον πρόωρο αποκλεισμό στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, κόστισε στον Έλληνα τενίστα. Ο 27χρονος δεν υπερασπίστηκε τους βαθμούς του στη διοργάνωση του Πριγκιπάτου και έχασε 19 θέσεις στην παγκόσμιας κατάταξη της ATP.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται πλέον στο Νο.67 της ATP έχοντας 805 βαθμούς. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα μεγάλο μειονέκτημα για τον νεαρό αθλητή, ο οποίος στα επόμενα τουρνουά ενδεχομένως να κληθεί να παίξει με παίκτες του Top 20 από τον πρώτο κιόλας γύρο.

Μάλιστα, στην πρόσφατη κλήρωσή του για το τουρνουά του Μόναχο, ο Τσιτσιπάς θα παίξει στην πρεμιέρα του με τον Φάμπιαν Μαροζάν, ο οποίος είναι No.48 της ATP.

Σημειώνεται πως αλλαγή είχαμε και στην κορυφή της ATP με τον Γιανίκ Σίνερ να προσπερνάει τον Κάρλος Αλκαράθ, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Μόντε Κάρλο από τον Ιταλό τενίστα.