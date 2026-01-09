Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, η Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζει την περίπτωση του Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται σε αναζήτηση κεντρικού επιθετικού και το όνομα του Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού βρίσκεται ψηλά στη λίστα της, σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα.

Άρθρο που κυκλοφόρησε σήμερα από το Athletic, αναφέρει ότι ο Ιρανός φορ είναι ένας από τους τέσσερις παίκτες που εξετάζουν σοβαρά οι Reds στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ενισχυθούν επιθετικά μέσα στον Ιανουάριο.

Οι Άγγλοι επισημαίνουν παράλληλα ότι ο Ταρέμι έχει μπει στο «ραντάρ» της Φόρεστ λόγω των χαρακτηριστικών του, που θυμίζουν αυτά του Κρις Γουντ, ο οποίος απουσιάζει μετά από επέμβαση που έκανε στο γόνατο.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως το ότι και οι δύο ομάδες ανήκουν στον όμιλο ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, μπορεί να να διευκολύνει τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές ώστε να μετακομίσει ο Ιρανός στο Λονδίνο. Ο ίδιος φέτος έχει 12 γκολ και δύο ασίστ σε 20 εμφανίσεις, στην πρώτη του σεζόν με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Αναλυτικά όσα γράφει το δημοσίευμα

«Η αναζήτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ για έναν νέο επιθετικό την έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας λίστας τεσσάρων παικτών, στην οποία περιλαμβάνεται ο διεθνής Ιρανός Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, καθώς και ο επιθετικός της Γουλβς, Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν.

Η Φόρεστ είναι ένας από τους αρκετούς συλλόγους που παρακολουθούν στενά την πιθανή διαθεσιμότητα του Στραντ Λάρσεν, ενώ ο Ταρέμι βρίσκεται στο «ραντάρ» της λόγω των ομοιοτήτων του με τον Κρις Γουντ, σε μια περίοδο που ο πρώτος σκόρερ της περσινής σεζόν απουσιάζει μετά από επέμβαση στο γόνατο.

Αν η Φόρεστ προχωρήσει το αρχικό της ενδιαφέρον, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται επίσης στην ηγεσία του Ολυμπιακού»