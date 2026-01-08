Ο Τέρι Γιόραθ , ο θρύλος της Λιντς και της Εθνικής Ουαλίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η οικογένεια της Λιντς και της Εθνικής Ουλίας πενθεί την απώλεια του θρύλου, Τέρι Γιόραθν, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη με μια σύντομη ασθένεια.

Ο Ουαλός που αγωνιζόταν ως μεσοεπιθετικός κατέκτησε με τη Λιντς τον τίτλο του αγγλικού πρωταθλήματος το 1974, την μεγάλη επιτυχία της ομάδας ενώ έφτασε και σε τρεις τελικούς, στο FA Cup, στο Κύπελλο Πρωταθλητριών και στο Κύπελλο Κυπελλούχων. Αγωνίστηκε επίσης στην Κόβερτι, Τότεναμ, Βανκούβερ και Μπράντφορντ. Στην Εθνική Ουαλίας είχε 59 εμφανίσεις μεταξύ 1961 - 1981.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας του διετέλεσε και χρέη προπονητή σε Σουόνσι και Εθνική Ουαλίας. Επίσης πέρασε από τον πάγκο της Μπράντφορντ, Κάρντιφ, Εθνική Λιβάνου, Σέφιλντ και Μάργκεϊτ. Ως προπονητής η σημαντική στιγμή ήταν που έφτασε ένα βήμα από τον τελικό του Μουντιάλ το 1994.

Η ανακοίνωση της Λιντς: «Όλοι στη Λιντς Γιουνάιτεντ είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του θρύλου του συλλόγου, Τέρι Γιόραθ. Οι σκέψεις μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια του Τέρι, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτή την απίστευτα θλιβερή στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τέρι».