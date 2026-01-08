Μπέρνλι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Αδιόρθωτη και χωρίς τον Αμορίμ
Η Γιουνάιτεντ όχι μόνο δεν έβγαλε αντίδραση μετά την απόλυση του Αμορίμ, αλλά παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην 19η της βαθμολογίας Μπέρνλι. Οι Κόκκινοι μετρούν τρεις διαδοχικές ισοπαλίες απέναντι σε ομάδες κάτω από την 15η θέση και η 4η θέση ολοένα και απομακρύνεται. Άλλωστε, μετά τη νέα γκέλα, έπεσαν στην 6η θέση, μιας και τους προσπέρασε η Μπρέντφορντ. Η Γιουνάιτεντ ήταν καλύτερη, είχε αρκετές ευκαιρίες, αλλά όχι και τον τρόπο να «κλειδώσει» το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι μόλις στο 13ο λεπτό άνοιξαν το σκορ, όταν από σέντρα του Χάμφρις, η μπάλα βρήκε στον Χέβεν, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα.
Η πίεση έγινε έντονη, αλλά την προσπάθεια του Κούνια έβγαλε στην γραμμή ο Χάμφρις. Ο Σέσκο πήρε τη σκυτάλη, αλλά είχε δυο διαδοχικές χαμένες φάσεις. Ούτε ο Ουγκάρτε βρήκε δίχτυα, ενώ την προσπάθεια του Κούνια έβγαλε στη γραμμή ο Εστέβε. Ωστόσο, στο 50ο λεπτό ο Σέσκο κατάφερε φέρει το ματς στα ίσα. Δέκα λεπτά αργότερα η Μάντσεστερ πήρε προβάδισμα και πάλι με τον Σλοβένο φορ, στο καλύτερο φετινό του ματς. Η είσοδος του Άντονι έδωσε ώθηση στην Μπέρνλι, με τον επιθετικό των γηπεδούχων να διαμορφώνει στο 66' το 2-2. Η Γιουνάιτεντ πίεσε, είχε δοκάρι με τον νεαρό, Λέισι, αλλά δεν κατάφερε τελικά να πάρει το τρίποντο.
Η Νιούκαστλ πήρε το απόλυτο θρίλερ με δυο γκολ στα χασομέρια
Ματσάρα στο «St. James Park», εκεί όπου η Νιούκαστλ με δυο γκολ στις καθυστερήσεις πήρε το θρίλερ των επτά γκολ με 4-3 επί της Λιντς και πλησίασε στον πόντο την πρώτη πεντάδα της Premier League. Τον χορό των γκολ άνοιξε για τα Παγώνια ο Άαρονσον στο 32΄, με τους Magpies να απαντούν τέσσερα λεπτά αργότερα με τον Μπαρνς για το 1-1.
Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η Λιντς ανάκτησε το προβάδισμα με πέναλτι του Κάλβερτ-Λιούιν, με τη Νιούκαστλ να απαντάει ξανά για το 2-2 με σκόρερ τον Ζοέλιντον στο 54΄. Στο 79΄ήταν η σειρά του Άαρονσον να βρει δίχτυα για το 3-2 της Λιντς, όμως η Νιούκαστλ δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Αρχικά στο 90΄+1 ο Γκιμαράες ισοφάρισε από την άσπρη βούλα, με τον Μπαρνς στο 90΄+12΄να ολοκληρώνει την ανατροπή και τον θρίαμβο των Magpies.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
- Τεν Χαγκ: Ανακοινώθηκε ως νέος τεχνικός διευθυντής στη Τβέντε!
- Γκουαρδιόλα για Αμορίμ: «Κάθε προπονητής προσλαμβάνεται για τις ιδέες του και απολύεται για τα αποτελέσματά του»