Η εποχή Αμορίμ αποτελεί παρελθόν, αλλά η κατήφεια συνεχίζεται στη Γιουνάιτεντ που κόλλησε στο 2-2 επί της Μπέρνλι και πέταξε την ευκαιρία για άλμα τετράδας.

Η Γιουνάιτεντ όχι μόνο δεν έβγαλε αντίδραση μετά την απόλυση του Αμορίμ, αλλά παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην 19η της βαθμολογίας Μπέρνλι. Οι Κόκκινοι μετρούν τρεις διαδοχικές ισοπαλίες απέναντι σε ομάδες κάτω από την 15η θέση και η 4η θέση ολοένα και απομακρύνεται. Άλλωστε, μετά τη νέα γκέλα, έπεσαν στην 6η θέση, μιας και τους προσπέρασε η Μπρέντφορντ. Η Γιουνάιτεντ ήταν καλύτερη, είχε αρκετές ευκαιρίες, αλλά όχι και τον τρόπο να «κλειδώσει» το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι μόλις στο 13ο λεπτό άνοιξαν το σκορ, όταν από σέντρα του Χάμφρις, η μπάλα βρήκε στον Χέβεν, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα.

Η πίεση έγινε έντονη, αλλά την προσπάθεια του Κούνια έβγαλε στην γραμμή ο Χάμφρις. Ο Σέσκο πήρε τη σκυτάλη, αλλά είχε δυο διαδοχικές χαμένες φάσεις. Ούτε ο Ουγκάρτε βρήκε δίχτυα, ενώ την προσπάθεια του Κούνια έβγαλε στη γραμμή ο Εστέβε. Ωστόσο, στο 50ο λεπτό ο Σέσκο κατάφερε φέρει το ματς στα ίσα. Δέκα λεπτά αργότερα η Μάντσεστερ πήρε προβάδισμα και πάλι με τον Σλοβένο φορ, στο καλύτερο φετινό του ματς. Η είσοδος του Άντονι έδωσε ώθηση στην Μπέρνλι, με τον επιθετικό των γηπεδούχων να διαμορφώνει στο 66' το 2-2. Η Γιουνάιτεντ πίεσε, είχε δοκάρι με τον νεαρό, Λέισι, αλλά δεν κατάφερε τελικά να πάρει το τρίποντο.

Η Νιούκαστλ πήρε το απόλυτο θρίλερ με δυο γκολ στα χασομέρια

Ματσάρα στο «St. James Park», εκεί όπου η Νιούκαστλ με δυο γκολ στις καθυστερήσεις πήρε το θρίλερ των επτά γκολ με 4-3 επί της Λιντς και πλησίασε στον πόντο την πρώτη πεντάδα της Premier League. Τον χορό των γκολ άνοιξε για τα Παγώνια ο Άαρονσον στο 32΄, με τους Magpies να απαντούν τέσσερα λεπτά αργότερα με τον Μπαρνς για το 1-1.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η Λιντς ανάκτησε το προβάδισμα με πέναλτι του Κάλβερτ-Λιούιν, με τη Νιούκαστλ να απαντάει ξανά για το 2-2 με σκόρερ τον Ζοέλιντον στο 54΄. Στο 79΄ήταν η σειρά του Άαρονσον να βρει δίχτυα για το 3-2 της Λιντς, όμως η Νιούκαστλ δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Αρχικά στο 90΄+1 ο Γκιμαράες ισοφάρισε από την άσπρη βούλα, με τον Μπαρνς στο 90΄+12΄να ολοκληρώνει την ανατροπή και τον θρίαμβο των Magpies.