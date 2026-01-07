Τη μεγαλύτερη μάχη ζωής του καλείται να δώσει ο θρυλικός επιθετικός των Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο σε ηλικία 74 ετών.

Απέραντη θλίψη σκόρπισαν στην Αγγλία και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικουμένη τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Κέβιν Κίγκαν. Ο θρυλικός επιθετικός των Λίβερπουλ και Νιούκαστλ διαγνώστηκε με καρκίνο σε ηλικία 74 ετών και θα υποβληθεί σε θεραπεία για να αναδειχθεί νικητής από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

Ο παλαίμαχος επιθετικός και πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά από κοιλιακά προβλήματα, οι οποίες αποκάλυψαν έναν τύπο καρκίνου που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

«Ο Κέβιν Κίγκαν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση των συνεχιζόμενων κοιλιακών συμπτωμάτων. Οι εξετάσεις αυτές αποκάλυψαν διάγνωση καρκίνου, για τον οποίο ο Κέβιν θα υποβληθεί σε θεραπεία.

Ο Κέβιν είναι ευγνώμων προς την ιατρική ομάδα για την παρέμβασή τους και τη συνεχιζόμενη φροντίδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα και δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια» ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Λίβερπουλ και Νιούκαστλ ακολούθως έσπευσαν να στείλουν τη στήριξή τους προς τον Κίγκαν μέσα από δικές του ανακοινώσεις, με τα νέα να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα ο Κίγκαν κατέκτησε τρεις τίτλους με τη Λίβερπουλ, ενώ πήρε δυο Ballon d'Or ως παίκτης του Αμβούργου το 1978 και το 1979.

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC and Forever Reds are with Kevin Keegan after he was diagnosed with cancer. January 7, 2026