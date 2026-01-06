Ο Κόμπι Μέινου και οκτώ ακόμα παίκτες της Γιουνάιτεντ απέφυγαν να αποχαιρετήσουν τον Ρούμπεν Αμορίμ μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα social media.

Η απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άνοιξε και μια συζήτηση σχετικά με το κλίμα που άφησε πίσω του στα αποδυτήρια. Μετά την ανακοίνωση της απόλυσής του, ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το γεγονός ότι εννέα παίκτες της ομάδας του δεν προχώρησαν σε καμία δημόσια αναφορά ή σε κάποιον αποχαιρετισμό στα social media τους, την ώρα που άλλοι συμπαίκτες τους έσπευσαν ευχαριστήσουν τον Πορτογάλο κόουτς.

Ο Αμορίμ απολύθηκε μετά από 14 χαοτικούς μήνες, με βασικό σημείο τριβής την αδιαλλαξία του για το σύστημα 3-4-2-1 που έπαιζε. Παρότι ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Ντιόγκο Ντάλοτ μίλησαν δημόσια με θετικά λόγια για τον πρώην πλέον τεχνικό τους, μερικοί άλλοι επέλεξαν να μείνουν εντελώς σιωπηλοί.

Ποιοι απέφυγαν να πουν «αντίο» στον Αμορίμ

Ένα παράδειγμα είναι αυτό του Κόμπι Μέινου, ο οποίος όχι μόνο δεν έκανε καμία ανάρτηση, αλλά έκανε like σε δημοσίευση που σατίριζε την απόλυση του Ίβηρα προπονητή και την αποζημίωση που θα λάβει από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Ο 20χρονος χαφ, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρόσωπα της Γιουνάιτεντ παραγκωνίστηκε από τον 40χρονο τεχνικό φέτος, με τον ίδιο του τον αδερφό να γίνεται viral λόγω της μπλούζας «Αφήστε ελεύθερο τον Μέινου» που φόρεσε στο ματς με την Μπόρνμουθ.

Παράλληλα, τέσσερις παίκτες της τελευταίας ενδεκάδας που χρησιμοποίησε απέναντι στη Λιντς, οι Σένε Λάμενς, Λισάντρο Μαρτίνες, Κασεμίρο και Μανουέλ Ουγκάρτε, κράτησαν επίσης ουδέτερη στάση. Στη λίστα των πιθανώς απογοητευμένων προστίθενται οι Αλτάι Μπαγιντίρ, Τομ Χίτον, Νουσαΐρ Μαζραουί, Τάιρελ Μαλάσια και ο νεαρός Τσίδο Όμπι, ο οποίος είχε δεχθεί δημόσια κριτική από τον Αμορίμ την περσινή σεζόν.