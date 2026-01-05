7 προπονητές για να αντικαταστήσουν τον Αμορίμ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Μετά την επισημοποίηση της απόλυσης του Ρούμπεν Αμορίμ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην Αγγλία οι φήμες για τον πιθανό αντικαταστάτη του έχουν ήδη αρχίσει.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχασε καθόλου χρόνο και λίγες μόνο ώρες μετά την νέα γκέλα των «κόκκινων διαβόλων» στο «Έλαντ Ρόουντ» κόντρα στην Λιντς (1-1), απέλυσε τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Το κύκνειο άσμα του Πορτογάλου προπονητή ήρθε, όταν ο ίδιος στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, «εξαπέλυσε» την δική του επίθεση. Στην αρχή παραπονέθηκε για τον τίτλο του «προπονητή» και επέμεινε να τον αποκαλούν «μάνατζερ». Έπειτα, σχολίασε με συγκαλυμμένο τρόπο την αποτυχία του διευθυντή ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ, να υπογράψει τον εξτρέμ της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο και τέλος υποσχέθηκε ότι δεν θα παραιτηθεί, αλλά απαίτησε να έχει περισσότερο τον έλεγχο εν μέσω του μεταγραφικού παραθύρου και κάπως έτσι ο σύλλογος αναγκάστηκε να πάρει αυτήν την απόφαση.

Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι αντικαταστάτες του Αμορίμ

Αμέσως μετά την γνωστοποίηση της απόλυσης του 40χρόνου τεχνικού οι φήμες στην Αγγλία για το ποιος θα τον αντικαταστήσει «φούντωσαν» με τα πρωτα επτά ονόματα που έχουν ήδη βγει να προκαλούν συζητήσεις.

Ένα από τα φαβορί που ακούγονται είναι ο Τσάβι. Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει προπονήσει σε ομάδα μετά το καλοκαίρι του 2024 όταν και αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα. Σε σχεδόν δύο μιση σεζόν με τους «μπλαουγκράνα» ο Τσάβι κατέκτησε το εγχώριο τρεμπλ (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ Ισπανίας), παρά τους οικονομικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στον καταλανικό σύλλογο.

Ακολουθεί ο Ένζο Μαρέσκα (ο οποίος ακούστηκε και ως αντικαταστάτης του Γκουαρδιόλα στην Σίτι), που θα μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στην προπονητική μετά την πρωτοχρονιάτικη απόλυση του από την Τσέλσι, καθώς και ο Ιταλός, όπως και ο Πορτογάλος συγκρούστηκαν με τα διοικητικά στελέχη των ομάδων τους και αποχώρησαν άμεσα. Την προηγούμενη σεζόν με τους «μπλε» του Λονδίνου κατέκτησε το Europa Conference League καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ένα ακόμη όνομα που απασχολεί είναι εκείνο του Άντονι Ιραόλα. Ο προπονητής των «κερασιών», ο οποίος πέρσι τερμάτισε στην 9η θέση και έχασε για πολύ λίγο τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, το φετινό καλοκαίρι έχασε τους καλύτερους παίκτες (Ντιν Χούισεν, Ίλια Ζαμπάρνι) και θα μπορούσε να αποχωρήσει από τον αγγλικό σύλλογο αν τον καλέσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έπεται ο Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος πέρσι οδήγησε την Κρίσταλ Πάλας στην κατάκτηση του FA Cup και του Community Shield, αλλά όπως όλα δείχνουν δεν θα ανανεώσει την συνεργασία του με τους «αετούς» και έτσι θα παραμείνει ελεύθερος, με τους ανθρώπους στο «Όλντ Τράφορντ» να βλέπουν πολύ θετικά μία ενδεχόμενη μετακόμιση του Αυστριακού από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ.

Πέμπτο όνομα στην λίστα βρίσκουμε τον Έντι Χάου. Ο προπονητής της Νιούκαστλ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με τις καρακάξες από το 2021 και έπειτα που ήρθε στην ομάδα, ενώ πέρσι κατέκτησε και τον πρώτο τίτλο του συλλόγου μετά από σχεδόν 7! δεκαετίες (Carabao Cup). Φέτος όμως, τα πράγματα άλλαξαν με την διοίκηση του συλλόγου να τον πιέζει μετά το μέτριο ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα, η οποία βρίσκεται στην 9η θέση, μία κάτω από την «μισητή» της αντίπαλο Σάντερλαντ που ανέβηκε φέτος στην Premier League.

Φυσικά από αυτή την λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το όνομα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, με τον πρώην προπονητή των «τριών λιονταριών» να χαίρει μάλιστα αρκετού θαυμασμού από άτομα μέσα στην ομάδα συμπεριλαμβανομένου του μειοψηφούντος ιδιοκτήτη Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Ο Σάουθγκεϊτ, ο οποίος οδήγησε την εθνική ομάδα της Αγγλίας σε δύο back to back τελικούς Euro, βρίσκεται χωρίς ομάδα από το 2024.

Το τελευταίο όνομα στην επτάδα είναι εκείνο του Ντάρεν Φλέτσερ, του πρώην ποδοσφαιριστή του συλλόγου, που ανέλαβε ήδη υπηρεσιακός προπονητής και θα βρίσκεται στον πάγκό της ομάδας αρχής γενομένης από την Τετάρτη (05/01) στον αγώνα εναντίον της Μπέρνλι. Ο Φλέτσερ ήταν μέχρι πρότινος ο προπονητής της κ18 της Γιουνάιτεντ, ενώ έχει περάσει και 11 σεζόν ως ποδοσφαιριστής στο πλάι του εμβληματικού Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και γνωρίζει από πρώτο χέρι τις αξίες και τα ιδανικά της ομάδας.