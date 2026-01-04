Ο Φερνάντες... πάγωσε στο 90'+4' τη Σίτι, χάρισε βαθμό (1-1) στην Τσέλσι, αλλά και την ευκαιρία στην Άρσεναλ να ξεφύγει ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία.

Η Τσέλσι με τον ΜακΦάρλαν στον πάγκο της έκανε... πρωτοχρονιάτικο δώρο στην Άρσεναλ, αφού με γκολ στις καθυστερήσεις απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη Σίτι. Οι Μπλε υποχρέωσαν τους Πολίτες σε δεύτερη διαδοχική γκέλα, με τους Gunners να είναι πλέον στο +6! Οι Λονδρέζοι έβγαλαν αντίδραση μετά την αποχώρηση του Μαρέσκα, σε ένα ματς όπου η Μάντσεστερ είχε τις ευκαιρίες, όχι όμως και τον τρόπο να κλειδώσει τη νίκη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, ήταν καλύτεροι, είχαν τον έλεγχο και με σωστή κυκλοφορία της μπάλας προσπάθησαν να βάλουν δύσκολα στους Μπλε. Στο 26' οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, με την προσπάθεια του Ρόδρι να καταλήγει άουτ. Δυο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Χάαλαντ να βρεθεί σε θέση βολής, αλλά η κεφαλιά του δε βρήκε στόχο. Οι Πολίτες κυριαρχούσαν, με τον Νορβηγό φορ να χάνει στο 38' νέα μεγάλη ευκαιρία. Ένα λεπτό αργότερα ο Χάαλαντ βρέθηκε φάτσα με το γκολ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Ωστόσο, στο 42' ήρθε το γκολ της λύτρωσης, με τον Νορβηγό να μοιράζει στον Ρέιντερς, ο οποίος με διαγώνιο σουτ πέτυχε το 1-0. Ο ρυθμός στο β' μέρος έπεσε, η Τσέλσι πήρε μέτρα, και με τους Νέτο, Φερνάντες προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους. Μάλιστα, στο 72' είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, αλλά ο Ντέλαπ δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντοναρούμα. Η Σίτι δεν μπόρεσε να τελειώσει το ματς με τον Φόντεν, χαλάρωσε στην άμυνα και στο 90+4' ο Εντσο Φερνάντες με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ηταν το πρώτο του γκολ απέναντι στους Πολίτες και το 15ο του στην Premier League.