Σε απίθανο ματς με δυο γκολ στις καθυστερήσεις, η Φούλαμ με γκολάρα του Ριντ «πάγωσε» τη Λίβερπουλ (2-2) και της στέρησε την ευκαιρία να ξεφύγει από τους ανταγωνιστές.

Ματσάρα στο Λονδίνο, με τρομερές συγκινήσεις, μεγάλα γκολ και... χαμένη τη Λίβερπουλ! Τι και αν ο Χάκπο έδωσε προβάδισμα στο 90+4', ο Ριντ με το γκολ της χρονιάς χάρισε την ισοπαλία 2-2 στη Φούλαμ. Δεύτερη διαδοχική γκέλα για τους Reds στη νέα χρονιά που έχασαν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τους ανταγωνιστές τους στη μάχη της τετράδας. Η Φούλαμ μπήκε πιο δυνατά στο ματς, πίεσε και κατάφερε στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης να ανοίξει το σκορ. Ο Γουίλσον στο 17ο λεπτό έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε ιδανικά τον Άλισον για το 1-0. Κακό το α' μέρος, ελάχιστες φάσεις, με τη Λίβερπουλ να θέλει, αλλά να μην μπορεί να βρει φάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία. Αντίθετα, οι Reds ήταν πιο ορεξάτοι στην επανάληψη, είχαν καλή κυκλοφορία και κατάφεραν να απειλήσουν. Ο ΜακΑλιστερ είχε δοκάρι, ωστόσο στο 57' ήρθε και το γκολ. Από υπέροχη προσπάθεια του Μπράντλεϊ, ο Βιρτς με έξοχο πλασέ έφερε το ματς στα ίσα. Το φινάλε ήταν δραματικό, η Λίβερπουλ πίεσε για το γκολ της νίκης και στο 94' ήρθε η λύτρωση με σκόρερ τον Χάκπο. Τίποτα δεν είχε τελειώσει, αφού ο Ριντ στο 90+7' φρόντισε με τρομερό σουτ να «παγώσει» την ομάδα του Σλοτ και να διαμορφώσει το 2-2.

Τότεναμ - Σάντερλαντ 1-1

Ισόπαλη 1-1 αναδείχθηκε στο Λονδίνο με την Σάντερλαντ η Τότεναμ, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Αντίθετα, οι «Μαυρόγατες» έδειξαν πως βρίσκονται σε καλό μομέντουμ, απέσπασαν την τέταρτη σερί ισοπαλία και είναι στο -4 από την τετράδα. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 30ο λεπτό, όταν από ασίστ του Φαν ντε Φεν, ο Ντέιβις πέτυχε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν διαδοχικές ευκαιρίες, με τον Βικάριο να έχει εξαιρετικές αντιδράσεις. Ωστόσο, στο 81' ο Μπρόμπεϊ με σουτάρα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης διαμορφώνοντας το 1-1.

Έβερτον - Μπρέντφορντ 2-4

Mεγάλο παιχνίδι έγινε στο «Χιλ Ντίκινσον» με την Μπρέντφορντ να επικρατεί με 4-2 της Έβερτον χάρη σε χατ-τρικ του Τιάγκο. Οι φιλοξενούμενοι πήραν σημαντική νίκη και είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας πλησιάζοντας τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Στο 11' άνοιξε το σκορ ο Τιάγκο και στο 50΄ ο Κόλινς πέτυχε το 2-0. Η Μπρέντφορντ ήταν καταιγιστική και στο 52' ο Βραζιλιάνος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο 66΄οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Μπέτο, αλλά στο 88' ο Τιάγκο έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα σημειώνοντας το 4-1. Η Έβερτον το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 4-2 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μπέιρι.

Νιούκαστλ - Κρίσταλ Πάλας 2-0

Η Νιούκαστλ πήρε σημαντική νίκη στην έδρα της με 2-0 κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Οι γηπεδούχοι σημείωσαν τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη στην Premier League, πήραν βαθμολογική ανάσα και βρέθηκαν στην 9η θέση. Ο Γκιμαράες στο 71΄και ο Τιαό στο 78' διαμόρφωσαν το 2-0.