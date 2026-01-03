Στην παρθενική του εμφάνιση ως βασικός σε αγώνα Premier League, ο Μπάμπης Κωστούλας πρόσθεσε το λιθαράκι του με ασίστ στη νίκη της Μπράιτον με 2-0 επί της Μπέρνλι. Έσπασε το ρόδι η Γουλβς.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το 2026 για Μπράιτον και Μπάμπη Κωστούλα. Με τον Έλληνα επιθετικό να αφήνει ανεξίτηλο το σημάδι του στην πρώτη του παρουσία ως βασικός σε αγώνα Premier League, οι Γλάροι με δική του ασίστ λύγισαν με 2-0 τη Μπέρνλι κι έβαλαν τέλος στην... ανομβρία τριπόντων για να μπουν ξανά στη μάχη της Ευρώπης.

Ο Έλληνας επιθετικός έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του και βρήκε δίχτυα μόλις στο 10΄, όταν κατέβασε εντυπωσιακά μια βαθιά μπαλιά με το στήθος και εκτέλεσε στη γωνία από δύσκολη γωνία, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ο νεαρός φορ ωστόσο είχε ζήλο να βοηθήσει την ομάδα του να ανοίξει το σκορ και το κατάφερε από τον ρόλο του δημιουργού.

Στο 29΄συγκεκριμένα έστρωσε τη μπάλα με μια επαφή για τον Ρούτερ που εκτέλεσε άψογα για το 1-0, σημειώνοντας την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα των Γλάρων. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα και τελικά σφράγισαν το τρίποντο στο 47΄με όμορφο πλασέ του Αγιάρι στη γωνία της εστίας για το τελικό 2-0.

Έσπασε το ρόδι η Γουλβς

Την πρώτη της νίκη στην Premier League πανηγύρισε η Γουλβς, έστω κι αν έπρεπε να... περιμένει μέχρι το 2026. Με θάρρος από την ισοπαλία στο «Ολντ Τράφορντ», οι Λύκοι επικράτησαν 3-0 επί της Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου χάρη σε ένα σούπερ πρώτο ημίχρονο κι έκαναν το πρώτο πραγματικά μεγάλο βήμα για τον... Γολγοθά που έχει ανέβει για να παραμείνει στην Premier League.

Τον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Αρίας στο 4΄, με το εύστοχο πέναλτι του Χουάνγκ-Χι-Τσαν στο 31΄να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μανέ στο 41΄για να δώσει ένα μεγάλο βαθμολογικό και ψυχολογικό «boost» στην ουραγό, που μέχρι τώρα αγνοούσε τη νίκη στο πρωτάθλημα.