Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα έβαλε με τον νυν προπονητή της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ, μετά το στραβοπάτημα των «κόκκινων διαβόλων» με την ουραγό Γουλβς.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε χθες (30/12) στο «Ολντ Τράφορντ» την ουραγό της βαθμολογίας Γούλβς στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής της Premier League, θέλοντας να κλείσει το 2025 με μία νίκη.

Υπολόγιζε όμως χωρίς τους φιλοξενούμενους, οι οποίος στάθηκαν στο ύψος τους, εβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν να πάρουν τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας χάρη στην κεφαλιά του Κρέιτσι στο 45', που ήρθε ως απάντηση στο γκολ του Ζίρκζι στο 26΄.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο πρώην μπακ των κόκκινων διαβόλων και νυν σχολιαστής στο βρετανικό «Sky Sports», Γκάρι Νέβιλ, τα «έβαλε» με τον τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το παιχνίδι.

«Δεν χρειάζεται να πει "Δεν έχω αλλάξει τακτική λόγω των μέσων ενημέρωσης" γιατί τότε μας λέει ουσιαστικά ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι στο κεφάλι του. Ο λόγος που αναγκάστηκε να αλλάξει την τακτική του είναι επειδή τα επίπεδα απόδοσης με το 3-4-3 ήταν τόσο κακά και τα αποτελέσματα ήταν απαράδεκτα. Όταν βλέπω ότι επιστρέψαμε (σε τριάδα πίσω στην άμυνα) μετά από μόλις πέντε λεπτά από την έναρξη του αγώνα σκέφτηκα, όχι, Ρούμπεν, γιατί το έκανες αυτό; Ο προπονητής πρέπει να το δει αυτό και να σκεφτεί ότι έκανα λάθος. Το έκανα περίπλοκο».

Ο άλλοτε διεθνής Άγγλος οπισθοφύλακας κατέκρινε ακόμη τις αλλαγές του Πορτογάλου προπονητή, λέγοντας πως ήταν το λιγότερο, «παράξενες».

«Έκαναν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοένα και χειρότερη. Κάθε αλλαγή ήταν παράξενη. Αν ο Ζίρκζι δεν τραυματίστηκε και αυτή ήταν μια τακτική αλλαγή, ήταν πραγματικά κακή. Ο Ζίρκζι δεν είναι ο Έρικ Καντονά, με κανέναν τρόπο, αλλά έπρεπε να είναι εκεί έξω για σωματική διάπλαση, για παρουσία, για εμπειρία. Και είχε σκοράρει. Δεν μπορούσες να τον βγάλεις από την ομάδα. Ελπίζω λοιπόν να είναι τραυματίας. Ελπίζω να είναι τραυματίας για τον Ρούμπεν Αμορίμ».

🗣️ "He's had to change because the team have not played well enough in that system"



Gary Neville on Ruben Amorim saying he didn't want to change the formation because of media pressure 🤔 pic.twitter.com/5hMgDFUdsn — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 30, 2025

Η Γιουνάιτεντ έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και αντ΄ αυτού έγινε η τρίτη ομάδα που έχασε βαθμούς από τη Γουλβς, η οποία πήρε τον πρώτο της βαθμό μετά από ένα σερί 12 συνεχόμενων ηττών, την στιγμή που το σύνολο του Αμορίμ αποδοκιμάστηκε από τους ίδιους του τους οπαδούς μέσα στο γήπεδο.

«Αυτό ήταν το χειρότερο των χειροτέρων. Δεν αποδοκιμάστηκαν απλώς στο τέλος του αγώνα. Οι οπαδοί περίμεναν επί τούτου στο γήπεδο για να συνεχίσουν να τους αποδοκιμάζουν παίκτες και προπονητή», συμπλήρωσε ο Νέβιλ.