Ο Άντι Κάρολ δεν μπορεί να μείνει μακριά από μπελάδες και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο φυλάκισης πέντε ετών!

Κάποτε απασχολούσε την επικαιρότητα με τα επιτεύγματά του μέσα στις τέσσερις αγωνιστικές γραμμές των γηπέδων. Πλέον όμως, το όνομα του Άντι Κάρολ εμφανίζεται εκεί που υπάρχουν... φασαρίες!

Ο άλλοτε επιθετικός των Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, μεταξύ άλλων, αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την προσεχή Τρίτη (30/12), αφού κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών μέτρων σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο Κάρολ φέρεται ότι διέπραξε το εν λόγω αδίκημα τον Μάρτιο του 2025 και είχε συλληφθεί στο Λονδίνο έναν μήνα αργότερα χωρίς όμως το όνομά του να γίνεται τότε γνωστό για νομικούς λόγους.

Ως εκ τούτου, όπως ορίζει ο νόμος αναφορικά με την παραβίαση μίας τέτοιας εντολής, η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα και ο κατηγορούμενος μπορεί να οδηγηθεί σε ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη! Θυμίζουμε ότι στα 36 του χρόνια ο Κάρολ επέστρεψε το καλοκαίρι στην Αγγλία, μετά το πέρασμά του από την Μπορντό, για χάρη της Ντάγκεναμ που αγωνίζεται στην 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Όπου κι αν πάει φαίνεται πως έχει του έχει γίνει... συνήθεια να προκαλεί την τύχη του. Μόλις τον προηγούμενο μήνα του επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων λιρών, επειδή βιντεοσκοπούσε με το κινητό του μία αντι-μεταναστευτική διαμαρτυρία ενώ οδηγούσε.