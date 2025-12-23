Φούλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0: Την κράτησε χαμηλά
Συνεχίζει τα... πάνω-κάτω η Νότιγχαμ, που επέστρεψε στις ήττες και δεν μπόρεσε να χτίσει στην επιβλητική τριάρα επί της Τότεναμ την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Reds ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσουν τη Φούλαμ κι έφυγαν από την έδρα της με το κεφάλι σκυμμένο.
Η ήττα με 1-0 τους κράτησε στη 17η θέση της βαθμολογίας της Premier League, με την ομάδα του Μάρκο Σίλβα να κάνει σημαντικό άλμα και να ανεβαίνει στη 13η. Το σύνολο του Σον Ντάις βέβαια εξακολουθεί να έχει αέρα πέντε βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη.
Πολύ κλειστό το παιχνίδι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους που έδειχναν να νοιάζονται περισσότερο για την ασφάλειά τους στα μετόπισθεν. Κάπως έτσι, τη διαφορά έκανε για τη Φούλαμ η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χιμένες στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η Νότιγχαμ έψαξε αντίδραση αλλά δεν τη βρήκε και δεν γλίτωσε την ήττα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.