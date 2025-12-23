Χάρη στο πέναλτι του Ραούλ Χιμένες, η Φούλαμ επικράτησε της Νότιγχαμ στο Λονδίνο (1-0) και την άφησε στη 17η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Συνεχίζει τα... πάνω-κάτω η Νότιγχαμ, που επέστρεψε στις ήττες και δεν μπόρεσε να χτίσει στην επιβλητική τριάρα επί της Τότεναμ την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Reds ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσουν τη Φούλαμ κι έφυγαν από την έδρα της με το κεφάλι σκυμμένο.

Η ήττα με 1-0 τους κράτησε στη 17η θέση της βαθμολογίας της Premier League, με την ομάδα του Μάρκο Σίλβα να κάνει σημαντικό άλμα και να ανεβαίνει στη 13η. Το σύνολο του Σον Ντάις βέβαια εξακολουθεί να έχει αέρα πέντε βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη.

Πολύ κλειστό το παιχνίδι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους που έδειχναν να νοιάζονται περισσότερο για την ασφάλειά τους στα μετόπισθεν. Κάπως έτσι, τη διαφορά έκανε για τη Φούλαμ η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χιμένες στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η Νότιγχαμ έψαξε αντίδραση αλλά δεν τη βρήκε και δεν γλίτωσε την ήττα.

