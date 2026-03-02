Ο Καραγκούνης πήγε να δει Φούλαμ-Τότεναμ και γνώρισε την αποθέωση

Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στο «Craven Cottage» και αποθεώθηκε από τον κόσμο της Φούλαμ, για την οποία και είχε αγωνιστεί στο κλείσιμο της καριέρας του.

Υπό το βλέμμα του Γιώργου Καραγκούνη, η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα πήρε το... τοπικό ντέρμπι κόντρα στην Τότεναμ με 2-1 για την 28η αγωνιστική της Premier League. Ο Έλληνας βετεράνος ποδοσφαιριστής πήγε να παρακολουθήσει την τελευταία ομάδα για την οποία αγωνίστηκε προτού κλείσει την καριέρα του και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της.

Ο 48χρονος θρύλος του Παναθηναϊκού φόρεσε τη φανέλα των «Κότατζερς» για μία διετία (2012-2014) πραγματοποιώντας 47 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε τρία γκολ κι έδωσε τρεις ασίστ στα περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Κι όλα αυτά ενώ πήγε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στην ηλικία των 35 ετών (!!), κάτι που μόνο ανασταλτικός παράγοντας δεν αποδείχθηκε για τον ίδιο.

Πριν την έναρξη του αγώνα, εκείνος πήρε ένα κασκόλ, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και καταχειροκροτήθηκε από τους οπαδούς της Φούλαμ, με τον ίδιο να χαίρεται την επιστροφή του στο γήπεδο, η οποία συνέβη έπειτα από πρόσκληση της αγγλικής ομάδας.