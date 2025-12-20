Με δύο γκολ των σέντερ φορ της, η Λίβερπουλ «λύγισε» με... ιδρώτα την Τότεναμ των εννέα παικτών στο Λονδίνο (2-1) και επέστρεψε μετά από καιρό στην πρώτη πεντάδα της Premier League.

Τους... χρυσοπλήρωσε το καλοκαίρι η Λίβερπουλ και κάθε τους γκολ είναι ένα κι ένα βήμα προς την απόσβεση. Με δύο τέρματά τους, οι Αλεξάντερ Ίσακ και Ούγκο Εκιτικέ έκαναν τη διαφορά στο Βόρειο Λονδίνο και χάρισαν στους Reds το πολύτιμο τρίποντο (2-1) απέναντι στην ψυχωμένη Τότεναμ, που αγωνίστηκε για περισσότερο από μία ώρα με δέκα και έκλεισε το ματς με εννέα παίκτες. Έτσι, η Πρωταθλήτρια, έστω και με άγχος, έδωσε συνέχεια στην ανάκαμψή της και επέστρεψε μετά από καιρό στην πρώτη πεντάδα της Premier League.

Πολλές οι μάχες, ελάχιστες οι πραγματικά καλές στιγμές σε ένα πρώτο μέρος του οποίου η μεγαλύτερη συγκίνηση ήταν η αποβολή του Τσάβι Σίμονς. Στο 33ο λεπτό ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός πάτησε άνευ λόγου πολύ άσχημα τον Φαν Ντάικ με τις τάπες και ανάγκασε τον Μπρουκς, μετά και από έλεγχο στο VAR, να του δείξει την κόκκινη κάρτα.

Τρία λεπτά μετά, ο Βιρτς πρωταγωνίστησε στη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, βλέποντας τον Βικάριο να σταματά εντυπωσιακό το φαλτσαριστό του πλασέ.

Ο Γερμανός πάντως ήταν αυτός που εν τέλει «γέννησε» το 1-0 της Λίβερπουλ σε μια συνεργασία πολλών... εκατομμυρίων. Στο 56' βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Ίσακ και αυτός εκτέλεσε άψογα σε πρώτο χρόνο για να βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Δεν κατάφερε να το πανηγυρίσει πάντως καθώς τραυματίστηκε από το τάκλιν του Φαν Ντε Φεν στην ίδια φάση.

Η Τότεναμ πάλεψε και έψαξε την αντίδρασή της, είχε και δοκάρι σε σουτ του Κόλο Μουανί που άλλαξε πορεία στον Κέρκεζ στο 64' αλλά η τύχη δεν της χαμογέλασε και στα... καπάκια πληγώθηκε σκληρά. Στο 66ο λεπτό ο Εκιτικέ πήρε δύσκολη κεφαλιά από τη σέντρα του Φρίμπονγκ και δήλωσε ξανά «παρών» για να διπλασιάσει τα τέρματα της Λίβερπουλ.

Οι Reds απέτυχαν να ελέγξουν το ματς και παγιδεύτηκαν στο χάος που δημιούργησε η Τότεναμ. Οι Λονδρέζοι πάλεψαν με την ψυχή τους, μείωσαν με τον Ριτσάρλισον από κοντά στο 83' και έβαλαν... φωτιά στο ματς, παραμένοντας επικίνδυνοι. Η αποβολή του Ρομέρο ωστόσο στις καθυστερήσεις για κλωτσιά εκτός φάσης στον Κονατέ δεν τους βοήθησε να φέρουν τα πάνω κάτω και η Λίβερπουλ πήρε έστω και με άγχος τη νίκη.