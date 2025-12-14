Δεν έμεινε και πολύ ευχαριστημένος από τις υποδομές του «Σέλχαρστ Παρκ» ο Έρλινγκ Χάαλαντ, μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας.

Κανείς δεν ξέρει αν του έκανε... χουνέρι η Κρίσταλ Πάλας για τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντί της. Το σίγουρο είναι πως ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε τα παραπονάκια του από το «Σέλχαρστ Παρκ».

Με τον Νορβηγό στράικερ να σκοράρει δύο τέρματα η Μάντσεστερ Σίτι πήρε... επαγγελματικό «διπλό». Οι παίκτες της πάντως φαίνεται πως «τσουτσούριασαν» στα αποδυτήρια. Τουλάχιστον αυτό κατήγγειλε - με δόση χιούμορ φυσικά - ο Χάαλαντ.

🚿 Erling Haaland looked happy with the shower facilities at Selhurst Park. pic.twitter.com/Jtzh3qoQk6 December 14, 2025

Δημοσιεύοντας στο Snapchat μια φωτογραφία με την πετσέτα του από τα αποδυτήρια του «Σέλχαρστ Παρκ», ο Νορβηγός έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε για ένα υπέροχο, κρύο ντουζ Κρίσταλ Πάλας».

Ο Χάαλαντ δημοσιεύει συχνά στιγμές της καθημερινότητάς του στο Snapchat, πάντα με την γνωστή χιουμοριστική διάθεση που συνοδεύει τη δραστηριότητά του στα social media.