Λίβερπουλ: Χάλασε η μεταγραφή του Γκουέχι, παραμένει στην Κρίσταλ Πάλας!
Το πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Λίβερπουλ επέμεινε για την απόκτηση του Μαρκ Γκουέχι αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Κρίσταλ Πάλας, κατάφερε να εξασφαλίσει παράταση κάποιων ωρών από την Premier League για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και μετά το πέρας της προθεσμίας, αλλά στο τέλος το deal δεν θα πραγματοποιηθεί.
Παρά το γεγονός πως ο Άγγλος στόπερ είχε περάσει τα ιατρικά και περίμενε το πράσινο φως, τόσο ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όσο και το Athletic, επιβεβαιώνουν πως θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στο Λονδίνο.
Ο λόγος πίσω από το ναυάγιο είναι η αποτυχία της Κρίσταλ Πάλας να εξασφαλίσει τον αντικαταστάτη του, Ιγκόρ Ζούλιο από τη Μπράιτον, με αποτέλεσμα στο τέλος οι Αετοί να ανάψουν... κόκκινο στην αποχώρηση του Άγγλου.
Με ένα χρόνο να απομένει στο συμβόλαιό του ο Γκουέχι θα μπορούσε να φύγει ως ελεύθερος του χρόνου για ομάδα της αρεσκείας του, αν και είναι σχεδόν βέβαιο πως η Κρίσταλ Πάλας θα προσπαθήσει να τον δελεάσει με νέο συμβόλαιο για να παραμείνει.
🚨⚠️ BREAKING: Marc Guehi-Liverpool deal has COLLAPSED.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Despite medical done and deal sheet submitted, Crystal Palace don’t approve the move following Igor deal off.
Guehi stays at #CPFC. 🦅 pic.twitter.com/xlfF2ap24T
