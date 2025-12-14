Με πρωταγωνιστή τον Κάλβερτ - Λιούιν η Λιντς έσωσε την ισοπαλία (1-1) στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ.

Η Λιντς πήρε βαθμολογική ανάσα, αφού απέσπασε ισοπαλία από την Μπρέντφορντ εκτός έδρας και βρέθηκε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Στην 14η θέση βρέθηκαν οι γηπεδούχοι. Κακό ματς, ελάχιστες φάσεις, με τη Λιντς να έχει το πάνω χέρι, αλλά όχι και τον τρόπο να βρει δίχτυα. Ο Κάλβερτ - Λιούιν προσπαθούσε να κάνει τη διαφορά, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει στις λιγοστές ευκαιρίες που του δόθηκαν. Αντίθε, η Μπρέντφορντ, στην καλύτερή της στιγμή, στο 70ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Χέντερσον με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το πρώτο του τέρμα μετά την επιστροφή του στην Premier League, αφιερώνοντας το γκολ του στον αδικοχαμένο Ντιόγο Ζότα. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ, αφού στο 82΄ο Κάλβερτ - Λιούιν με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-1.