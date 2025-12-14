Αποκαλυπτικός Μπισούμα για τα «μπαλόνια γέλιου»: «Με διέρρηξαν, βίωσα σοκ και κοιμόμουν στο προπονητικό κέντρο για μέρες»

Ο Ιβ Μπισούμα έκανε αποκαλύψεις για την ψυχική του υγεία και τους λόγους που έκανε ξανά χρήση μπαλονιών γέλιου μετά από ληστεία που σημειώθηκε στο σπίτι του στο Λονδίνο.

Ο Ιβ Μπισούμα μίλησε ανοιχτά για τα όσα πέρασε το τελευταίο διάστημα, ζητώντας «συγγνώμη» για τη συμπεριφορά του σχολιάζοντας ένα περισταρικό που τον έκανε ξανά viral. Ο μέσος της Τότεναμ παραδέχθηκε ότι έκανε και πάλι χρήση μπαλονιών γέλιου σε έξοδό του, ένα λάθος που, όπως είπε, τον βαραίνει προσωπικά και επαγγελματικά, ειδικά από τη στιγμή που αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά. Πέρυσι είχε τιμωρηθεί ξανά από τον σύλλογο για αντίστοιχο περιστατικό.

Ο ίδιος συνέδεσε την πράξη αυτή με την ψυχολογική πίεση που δέχθηκε μετά από αλλεπάλληλες διαρρήξεις στο σπίτι του στο Λονδίνο, όπου του απέσπασαν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Ρολόγια μεγάλης αξίας, κοσμήματα, τσάντες και προσωπικά αντικείμενά του έγιναν λεία των διαρρηκτών, ενώ ο ίδιος παραδέχθηκε πως το σοκ τον επηρέασε βαθιά και δεν είχε άλλον τρόπο να το διαχειριστεί.

EXCLUSIVE: Masked raiders flee Yves Bissouma's home after shocking crime spree pic.twitter.com/GAMiOcDW5E December 14, 2025

«Λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε. Αυτό το περιστατικό έσπασε κάτι μέσα μου που δεν ήξερα καν ότι μπορούσε να σπάσει. Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους. Το σοκ και η πίεση που ένιωσα μετά τις διαρρήξεις μου προκάλεσαν φόβο, πανικό, κατάθλιψη και παράνοια. Νιώθω πολύ άσχημα γι’ αυτό (το περιστατικό με το ήλιον). Όταν βγήκε η φωτογραφία αυτή, επηρέασε εμένα και τους γύρω μου, ειδικά την οικογένειά μου. Όταν ο πατέρας μου το είδε, τρελάθηκε. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι αυτή η εικόνα δεν αντικατοπτρίζει το ποιος πραγματικα είμαι».

Για την ψυχική του υγεία μετά από όλα αυτά, ο 29χρονος χαφ τόνισε: «Είμαι δυνατός ως άνθρωπος, αλλά αυτά τα περιστατικά με έκαναν να λυγίσω. Κάποιες φορές φοβόμουν να κοιμηθώ στο ίδιο μου το σπίτι και κοιμόμουν στο προπονητικό κέντρο για τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες. Μιλούσα με ψυχολόγο μέχρι και πέντε φορές την εβδομάδα. Ό,τι κάνω τώρα το κάνω για την οικογένειά μου. Θέλω να τους κρατώ ασφαλείς και να επιστρέψω δυνατός και υγιής στην ομάδα μου».