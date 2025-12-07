Σε δεινή θέση βρίσκεται ο Ιβ Μπισούμα στην Τότεναμ, μετά από απανωτά πειθαρχικά παραπτώματα.

Μετρημένες είναι οι ημέρες του Ιβ Μπισούμα στην Τότεναμ. Ο Μαλινέζος πήρε μεταγραφή από την Μπράιτον στους Spurs το καλοκαίρι του 2022 ως ένας από τους καλύτερους μέσους στην Premier League, αλλά η μεταγραφή του δεν έχει... βγει για καμία από τις δύο πλευρές.

Ειδικά το τελευταίο διάστημα μάλιστα, ο 29χρονος δείχνει να έχει εκτραχυνθεί εντελώς. Πέρα από το ότι είναι τραυματίας, δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις με τον Τόμας Φρανκ και ο ίδιος μάλλον έριξε το τελειωτικό χτύπημα στο ήδη ραγισμένο γυαλί.

Ο Μπισούμα δημοσίευσε στα social media ένα video στο οποίο κάνει χρήση ενός «μπαλονιού γέλιου». Τα «μπαλόνια γέλιου» είναι πολύ δημοφιλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόκειται για μπαλόνια φουσκωμένα με υποξείδιο του αζώτου, το οποίο εισπνέουν οι χρήστες. Τους χαρίζει αίσθηση χαλάρωσης, ευφορία και ανεξέλεγκτο γέλιο.

Δεν θεωρούνται ακριβώς ναρκωτικό, ωστόσο εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των χρηστών και φυσικά δεν συνάδουν με τη ζωή ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Αυτή μάλιστα ήταν η δεύτερη φορά τον τελευταίο χρόνο που ο Μπισούμα έχει προχωρήσει σε δημοσιοποίηση χρήσης τέτοιων μπαλονιών. Τότε είχε απολογηθεί, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του, αλλά πλέον το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τα αγγλικά media, είναι η Τότεναμ να του επιβάλει ποινή, πριν επιχειρήσει να τον... ξεφορτωθεί τον Ιανουάριο.