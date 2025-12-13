Η Φούλαμ έκανε... καθήκον της στην έδρα της Μπέρνλι και επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο παιχνίδια στην Premier League.

Είχε κάτι σαν... υποχρέωση στο «Τερφ Μουρ» η Φούλαμ και φρόντισε να την την τιμήσει. Οι Λονδρέζοι έφυγαν από το Λάνκασαϊρ με το σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Μπέρνλι (3-2) και μάλιστα με περισσότερη ευκολία από όση μαρτυρά το τελικό σκορ. Έτσι χαμογέλασαν ξανά μετά από δύο διαδοχικές ήττες στην Premier League και ανέβηκαν στη 13η θέση της βαθμολογίας. Σε δεινή θέση παραμένει η ομάδα του Πάρκερ που τρέχει κάκιστο σερί και βρίσκεται εντός της επικίνδυνης ζώνης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Μάρκο Σίλβα που άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Ουγκοτσούκου ισοφάρισε στο 21' για τους γηπεδούχους αλλά δέκα λεπτά μετά ο Μπάσεϊ αποκατέστησε τα πράγματα για τη Φούλαμ και την έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ. Το τέρμα του Γουίλσον στο 58' κλείδωσε επί της ουσίας το τρίποντο για τους Λονδρέζους, αφού το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν εκ νέου με τον Σόνε στο 86'.