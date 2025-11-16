Ευχάριστα είναι τα νέα από την Βραζιλία, καθώς ο Όσκαρ είναι καλά στην υγεία του και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν.

Την περασμένη Τρίτη, αγωνία προκλήθηκε στον παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα μετά την είδηση ότι ο Όσκαρ, ο πρώην αστέρας της Τσέλσι, κατάρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης με την Σάο Πάολο.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος εισήχθη αμέσως σε νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μέχρι την Κυριακή (16/11). Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Σάο Πάολο, ο Όσκαρ έλαβε εξιτήριο μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας και είναι καλά στην υγεία του.

Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ο Όσκαρ διαγνώστηκε με πρόβλημα λιποθυμίας και πιο συγκεκριμένα με αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή που αποτελεί την πιο συχνή αιτία λιποθυμίας και προκαλείται από απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού.

Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/GUrm751Dx6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 16, 2025

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκουραστεί ακολουθώντας ειδικό ιατρικό πρόγραμμα, ενώ ερωτηματικό αποτελεί για την ώρα εάν θα συνεχίσει την καριέρα του μετά το τρομακτικό περιστατικό.