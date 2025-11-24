Ο παλαίμαχος άσος κα νυν σχολιαστής άσκησε δριμεία κριτική στον Άρνε Σλοτ, λέγοντας πως θα πρέπει να στείλει στον... πάγκο τον Μο Σαλάχ, που δεν βοηθάει ανασταλτικά.

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η σεζόν για τη Λίβερπουλ. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετράει 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια της Premier League, με πιο πρόσφατη την εμφατική τριάρα που δέχθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέσα στο «Άνφιλντ» το Σάββατο (22/11).

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη «βύθισε» κι' άλλο στην κρίση και την εσωστρέφεια τους πρωταθλητές, με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να τα «χώνει» στους συμπαίκτες του μετά το παιχνίδι, και τον Γουέιν Ρούνεϊ να κάνει το ίδιο, μέσω του Podcast στο οποίο αναλύει όσα συμβαίνουν στη λίγκα.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έκραξε» τον Άρνε Σλοτ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο Ολλανδός έχει δείξει τρομερή υπομονή και επιείκεια στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος όπως είπε, δεν προσφέρει αμυντικά, καθώς δεν τρέχει.

Εξήγησε πως ο τεχνικός των ''Reds'' θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στον Αιγύπτιο, στέλνοντάς τον στον... πάγκο.

«Ο Σαλάχ δεν τους βοηθάει αμυντικά και αν είσαι ένας από τους παίκτες που έχουν υπογράψει και κάθεσαι στον πάγκο και τον βλέπεις να μην τρέχει...

Καταλαβαίνω ότι είναι θρύλος του συλλόγου και όλα όσα έχει κάνει για τον σύλλογο, αλλά αν είσαι στον πάγκο, τότε τι μήνυμα σου στέλνει αυτό, το ότι ο συμπαίκτης σου δεν βοηθάει αμυντικά; Αν ήμουν ο Άρνε Σλοτ, θα προσπαθούσα να πάρω μια μεγάλη απόφαση που θα έχει αντίκτυπο στην υπόλοιπη ομάδα».