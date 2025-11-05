Φαν Ντάικ-Ρούνεϊ: Λεκτική αντιπαράθεση σε ζωντανή μετάδοση μετά την κριτική του Άγγλου (vid)

Μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», ο Γουέιν Ρούνεϊ και ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ είχαν μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση σε ζωντανή μετάδοση.

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0 της Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ του Μακ Άλιστερ και έφτασε τους 9 βαθμούς στη διοργάνωση.

Ωστόσο, εκτός από το ματς, αυτό που προκάλεσε αίσθηση στα αγγλικά ΜΜΕ ήταν η έντονη λεκτική αντιπαράθεση του Γουέιν Ρούνεϊ με τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ σε ζωντανή μετάδοση, μετά την λήξη της αναμέτρησης.

Η κόντρα μεταξύ των δύο είχε ξεκινήσει μερικές ημέρες νωρίτερα, όταν ο Άγγλος θρύλος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο ο Φαν Ντάικ και ο Μοχάμεντ Σαλάχ ηγούνται της ομάδας στο διάστημα που οι «κόκκινοι» αγνοούσαν τη νίκη, λέγοντας πως οι συμπεριφορές τους προκαλούν «μεγάλη ανησυχία».

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ απάντησε μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Άστον Βίλα το Σάββατο το βράδυ, χαρακτηρίζοντας την κριτική του Άγγλου «τεμπέλικη».

Virgil van Dijk has responded to comments made by Wayne Rooney questioning players' leadership at Liverpool 🔴 pic.twitter.com/ftD52B7QzI November 3, 2025

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης (5/11), ύστερα από τη επικράτηση της Λίβερπουλ με 1-0 επί της Βασίλισσας, ο Ολλανδός αμυντικός εμφανίστηκε στη ζωντανή συνέντευξη του Amazon Prime, όπου παρών ως σχολιαστής ήταν και ο Ρούνεϊ.

Ο Φαν Ντάικ, αναφερόμενος στην κριτική που έχει δεχθεί η ομάδα του, δήλωσε: «Σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, πρέπει να προσπαθείς να μένεις ήρεμος και να βλέπεις τα πράγματα με προοπτική. Υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά, μπορεί να συμβούν τόσες ανατροπές. Εκείνη την περίοδο ο θόρυβος ήταν μεγάλος…»

Με τον Ρούνεϊ να χαμογελά, ο Ολλανδός πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις, να σκύβεις το κεφάλι, να δουλεύεις και να προσπαθείς να βγεις από τη δύσκολη κατάσταση, γιατί η ποιότητα υπάρχει ,αυτό δεν είναι το πρόβλημα».

Ο αρχηγός των Reds συνέχισε: «Όλοι γνωρίζετε ότι μιλάμε για ένα ρόστερ 25 παικτών, πολλοί νέοι, μερικοί πιο έμπειροι όπως εγώ. Ο καθένας έχει διαφορετική ζωή.

Προσωπικά, εμένα δεν με επηρεάζει, αλλά υπάρχουν παίκτες που ίσως να επηρεάζονται.Αν χάσεις τέσσερα ή πέντε παιχνίδια στη σειρά ως παίκτης της Λίβερπουλ, η κριτική είναι δίκαιη. Όμως μερικές φορές γίνεται υπερβολική. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν τόσες πλατφόρμες και τόσοι άνθρωποι που μπορούν να πουν οτιδήποτε και όλα διογκώνονται.Πιστεύω ότι είναι καλό όταν πρώην ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και έχουν περάσει δύσκολες στιγμές, βοηθούν βάζοντας τα πράγματα στη σωστή τους προοπτική».

Τότε ο Ρούνεϊ, προσπαθώντας να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν λέω τίποτα άλλο! Νομίζω ότι τους παρακίνησα και τους έβαλα σε πορεία νικών!»

Ο Φαν Ντάικ, ωστόσο, δεν άφησε το θέμα να περάσει έτσι: «Αν παρακολουθείς τα παιχνίδια, βλέπεις ότι παίρνω ευθύνη! Το σχόλιο ότι υπέγραψα νέο συμβόλαιο και μετά “το άφησα να χαλαρώσει", αυτό είναι λίγο άδικο, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.Θέλω να αποδίδω καλά για την ομάδα και τον σύλλογο. Όταν περνάμε δύσκολες στιγμές, με πονάει πολύ και θέλω να το αλλάξω. Γιατί βλέπω κι εγώ την προσπάθεια που κάνουμε κάθε μέρα και γνωρίζω την ποιότητα που διαθέτουμε.»