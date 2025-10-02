Ο Γουέιν Ρούνεϊ κούνησε το δάχτυλο στον Άρνε Σλοτ κατηγορώντας τον για λανθασμένες επιλογές και βάζοντας στην ίδια κουβέντα και τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Μετά την έδρα της Κρίσταλ Πάλας, η Λίβερπουλ «λύγισε» και σε αυτή της Γαλατάσαραϊ για το Champions League και οι δύο σερί ήττες έχουν δημιουργήσει προβληματισμό. Εσωστρέφεια στους οπαδούς των Reds και... πρόσφορο έδαφος για κράξιμο στους αντιπάλους.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και δεν δίστασε να τα... χώσει στην Πρωταθλήτρια Αγγλίας και ειδικά στον Άρνε Σλοτ, τον οποίο κατηγόρησε για «πειράματα». Ο Ολλανδός, λόγω των τραυματισμών των Φρίμπονγκ και Μπράντλεί, έχει δοκιμάσει αρκετά φέτος τον Ντομινίκ Σόμποσλαϊ στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Ούγγρος μέσος έχει σκαμπανεβάσματα στη συγκεκριμένη θέση, ενώ στην Κωνσταντινούπολη έκανε και το πέναλτι που οδήγησε στο γκολ που έκρινε το ματς.

«Η Λίβερπουλ ήταν πραγματικά πολύ κακή απέναντι στη Γαλατάσαραϊ. Όταν παίρνεις το πρωτάθλημα, όπως ο Σλοτ, κάποιες αποφάσεις σου τις προσπερνούν. Το να βάλεις έναν μέσο να παίξει μαζί δεξί μπακ και δεξί εξτρέμ είναι μια τέτοια απόφαση νομίζω. Αν ο Αμορίμ τα έκανε αυτά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σίγουρα θα τον σταύρωναν», είπε για τον Σλοτ ο Ρούνεϊ, που έβαλε στη συζήτηση τον Πορτογάλο τεχνικό των Κόκκινων Διαβόλων, ο οποίος δέχεται με συνέπεια σκληρή κριτική στην Αγγλία.

Βέβαια, αξίζει να υπενθυμίσουμε πως ο Ρούνεϊ έχει συνδέσει το όνομά του με τις δύο πιο... άσπονδες αντιπάλους της Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Έβερτον. Οπότε μπορεί κανείς να τον πει και προκατειλημμένο ενδεχομένως.