Μένει ελεύθερος τον Γενάρη ο 39χρονος Σέρχιο Ράμος από τη Μοντερέι
Αν και όλα έδειχναν ότι ο Σέρχιο Ράμος θα ανανέωνε με τη Μοντερέι καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει τον ερχόμενο Γενάρη, ωστόσο όπως αναφέρουν οι Μεξικανοί, αποφασίστηκε οι δύο πλευρές να χωρίσουν τους δρόμους του.
Έτσι ο 39χρονος στόπερ θα μείνει ελεύθερος μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του, στα τέλη του Δεκέμβρη με σκοπό να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αφού δεν έχει σκοπό να κρεμάσει τα... παπούτσια του.
🚨🇪🇸 The decision has been made: Sergio Ramos will leave Rayados and try new chapter in his career.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025
The desire is to join a new club, not to retire at this stage as @JuanfeSanzPerez reported.
Ramos will be available as free agent in 2026. pic.twitter.com/fb38LaUJSM
