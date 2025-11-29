Μένει ελεύθερος τον Γενάρη ο 39χρονος Σέρχιο Ράμος από τη Μοντερέι

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Σέρχιο Ράμος καθώς δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Μοντερέι και θα μείνει ελεύθερος τον ερχόμενο Γενάρη.

Αν και όλα έδειχναν ότι ο Σέρχιο Ράμος θα ανανέωνε με τη Μοντερέι καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει τον ερχόμενο Γενάρη, ωστόσο όπως αναφέρουν οι Μεξικανοί, αποφασίστηκε οι δύο πλευρές να χωρίσουν τους δρόμους του.

Έτσι ο 39χρονος στόπερ θα μείνει ελεύθερος μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του, στα τέλη του Δεκέμβρη με σκοπό να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αφού δεν έχει σκοπό να κρεμάσει τα... παπούτσια του.

