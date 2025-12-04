Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Τόνι Μπλουμ κατηγορείται για λειτουργία παράνομης στοιχηματικής αξίας 600 εκατ. λιρών!

«Φωτιές» εις βάρος του ιδιοκτήτη της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ, άναψε ένας φερόμενος ως πρώην υπάλληλός του, σε παράνομη στοιχηματική οργάνωση που φέρεται να λειτουργεί ο 55χρονος δισεκατομμυριούχος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πολλαπλά ρεπορτάζ, ο συνιδιοκτήτης της Χαρτς και της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, κατηγορείται ότι διεξήγαγε ένα «μυστικό στοιχηματικό συνδικάτο» ύψους 600 εκατομμυρίων λιρών σε αγώνες ποδοσφαίρου - με ορισμένους από τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν να ανήκουν σε έναν πρώην επικεφαλής του προσωπικού του, τον Νιτζελ Φαράζ.

Οι ισχυρισμοί εναντίον του Μπλουμ διατυπώνονται από έναν πρώην υπάλληλο της εταιρείας συμβούλων στοιχημάτων Starlizard του επικεφαλής της Μπράιτον, η οποία έχει πάνω από 100 μέλη που έχουν προσκληθεί προσωπικά από τον 55χρονο και τα οποία τοποθετούν ορισμένα από τα στοιχήματά της.

Σύμφωνα με τους Times, υπάρχει μια κατηγορία που έκανε ο Ράιαν Ντάντφιλντ, ο οποίος λέει ότι του οφείλονται κέρδη αξίας 17,5 εκατομμυρίων λιρών. Είπε ότι «χρησιμοποιούσαν μυστικούς εξωτικούς λογαριασμούς στο όνομα τρίτων, μέσω των οποίων ο κ. Μπλουμ και το συνδικάτο στοιχημάτων του τοποθετούσαν τα στοιχήματά τους» με κωδικές ονομασίες όπως «φάλαινα» που χρησιμοποιούνταν ως πρόσχημα για την τοποθέτηση στοιχημάτων για λογαριασμό του συνδικάτου.

Οι λεπτομέρειες της αγωγής εναντίον του Μπλουμ παρατίθενται σε ένα έγγραφο 19 σελίδων που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο τον περασμένο μήνα, με τους δικηγόρους του Ντάντφιλντ να ισχυρίζονται ότι του οφείλονται 188 εκατομμύρια λίρες.

Οι Times αναφέρουν ότι «οι δικηγόροι του Μπλουμ θα απορρίψουν οποιαδήποτε υπόνοια ότι το συνδικάτο του έχει τοποθετήσει στοιχήματα σε αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ ή σε αγώνες που αφορούν ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας στα 11 χρόνια από τότε που η FA εισήγαγε την εξαίρεση της».