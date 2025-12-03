Μπράιτον - Άστον Βίλα: Βασικός ο Τζίμας για πρώτη φορά στην Premier League
Ήρθε το πρώτο γκολ στην Premier League. Τώρα ήρθε και η πρώτη... φανέλα βασικού. Λίγες ημέρες αφού άνοιξε λογαριασμό κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ στο σπουδαιότερο πρωτάθλημα του πλανήτη, ο Στέφανος Τζίμας βλέπει τους κόπους του να επιβραβεύονται από τον Φαμπιάν Χίρτσελερ.
Για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα ο Γερμανός προπονητής επέλεξε τον 19χρονο Έλληνα στην επίθεση της Μπράιτον για το παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα. Ο σέντερ φορ από τη Θεσσαλονίκη αντικαθιστά τον Ντάνι Γουέλμπεκ, που θα πάρει ανάσες, κι έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Φυσικά στην αποστολή των Γλάρων βρίσκεται και ο Μπάμπης Κωστούλας.
TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to face Villa... 👊 pic.twitter.com/VmpMBRTON0— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 3, 2025
Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Τζίμας ξεκινά βασικός για την Μπράιτον, ωστόσο οι προηγούμενες είχαν έρθε στο League Cup απέναντι σε Μπάρνσλεϊ και Άρσεναλ. Σε 11 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τους Γλάρους, ο 19χρονος μετρά 3 γκολ και 2 ασίστ.
