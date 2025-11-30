Τζίμας: Άνοιξε λογαριασμό στην Premier League, σκόραρε κόντρα στη Φόρεστ
Ο Στέφανος Τζίμας άνοιξε λογαριασμό στην Premier League με την φανέλα της Μπράιτον! Ο Έλληνας επιθετικός έβαλε το δικό του λιθαράκι στην νίκη των Γλάρων μέσα στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ για την 13η αγωνιστική (0-2) σκοράροντας παράλληλα το τρίτο του τέρμα στην Αγγλία.
Ο Τζίμας είχε περάσει ως αλλαγή στο 65ο λεπτό, στην θέση του Ντάνι Γουέλμπεκ, και στο 88ο λεπτό κατάφερε να σκοράρει. Η Μπράιτον βγήκε στην κόντρα με τον Γκρούντα, ο Μοράτο δεν έδιωξε σωστά στην μπάλα και ο Τζίμας που ακολουθούσε τη φάση την έστειλε στα δίχτυα για το 0-2 που έφερε την Μπράιτον στην 5η θέση.
Stefanos Tzimas 88'— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 30, 2025
Premier League | 🏴 Nottingham 0-2 Brightonpic.twitter.com/x5tjVNLMpQ
