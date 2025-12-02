Ο περίπατος του 5-1 μετατράπηκε σε τρελό θρίλερ για τη Μάντσεστερ Σίτι που είδε τη Φούλαμ να μειώνει σε 5-4, αλλά άντεξε έως το τέλος και μείωσε στο -2 από την κορυφή.

Με οδηγό την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, αλλά «αγκάθι» τα αμυντικά κενά διαστήματα, η Μάντσεστερ Σίτι μετέτρεψε τον... περίπατο στο «Craven Cottage» σε θρίλερ επικρατώντας της Φούλαμ με 5-4, σε ένα ματς που είχε βρεθεί μπροστά με τέσσερα τέρματα στην αρχή του β' μέρους. Με αυτή τη νίκη, δια πυρός και σιδήρου, έφερε τους Citizens στους 28 βαθμούς και το -2 από την Άρσεναλ.

Άνετο ξεκίνημα με 100άρη Χάαλαντ

Η Σίτι είχε τον απόλυτο έλεγχο στα πρώτα λεπτά με τον Χάαλαντ να προειδοποιεί στο 6' σημαδεύοντας το δοκάρι του Λένο. Στο 17', ο Νορβηγός εκτέλεσε με τη μία από το γύρισμα του Ντοκού ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Γκουαρδιόλα και έγινε ο ταχύτερος παίκτης που φτάνει τα 100 γκολ στην Premier League, αφήνοντας πίσω του τον Άλαν Σίρερ (111 ματς έναντι 124). Στο 37', ο Χάαλαντ έβγαλε μία υπέροχη ασίστ στον Ρέιντερς που με άψογο τελείωμα έκανε το 2-0. Το... πάρτι συνεχίστηκε με το φανταστικό γκολ του Φόντεν στο 44', ενώ η Φούλαμ έδειξε σημάδια ζωής στις μειώνοντας στις καθυστερήσεις με την κεφαλιά του Σμιθ-Ρόου.

Παραλίγο να... βγάλει τα μάτια της

Παρά τον... σφυγμό των Λονδρέζων, η Σίτι με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Φόντεν (48') και το αυτογκόλ του Μπέργκε (54') φάνηκε να δίνει την χαριστική βολή στις όποιες ελπίδες για την ομάδα του Μάρκο Σίλβα. Ωστόσο, η Σίτι λίγο έλειψε να τα κάνει... μαντάρα. Τρία λεπτά μετά το 1-5, ο Ιγουόμπι με μακρινό σουτ νίκησε τον Ντοναρούμα μειώνοντας εκ νέου.

Στο 72', ο Τσουκουέζε με σχεδόν ίδιο τρόπο, εκτελώντας στην κίνηση, μείωσε κι άλλο φέρνοντας άγχος στους Citizens. Ο ίδιος παίκτης, από την απομάκρυνση του Ντοναρούμα στο 78', με νέο δυνατό σουτ στην κίνηση έκανε το 4-5, με την Σίτι να αμύνεται στα τελευταία λεπτά διατηρώντας -με ανακούφιση- το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Φούλαμ (Μάρκο Σίλβα): Λένο, Τετέ (46' Καστάνιε), Άντερσεν, Μπάσεϊ, Σεσενιό, Λούκιτς (46' Τσουκουέζε), Μπέργκε, Γουίλσον (82' Κέβιν), Σμιθ-Ρόου (74' Κινγκ), Ιγουόμπι, Χιμένες (73' Ασάρε)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο'Ράιλι, Ρέιντερς (82' Τσερκί), Γκονζάλες (64' Στόουνς), Σίλβα, Φόντεν (90+7' Ακέ), Ντοκού (64' Σαβίνιο), Χάαλαντ

Απόδραση για την Έβερτον, κατρακυλάει η Μπόρνμουθ

Η απόδραση των έντεκα για την Έβερτον, η οποία επικράτησε 1-0 στην έδρα της Μπόρνμουθ κι ανέβηκε στην 9η θέση της Premier League. Το γκολ που υπέγραψε την αναμέτρηση σημείωσε ο Τζακ Γκρίλις στο 78΄για να επαναφέρει τους Toffees στον ίσιο δρόμο και να ρίξει την Μπόρνμουθ στη 14η θέση που συνεχίζεται μια απίστευτη κατρακύλα.