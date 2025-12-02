Ακόμα ένα ρεκόρ από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε κόντρα στη Φούλαμ κι έγινε ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 γκολ στην ιστορία της Premier League.

Και με τη βούλα στο κλαμπ των «εκατοστάρηδων» ανήκει πλέον ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός φορ δεν σταματάει να σκοράρει τη φετινή περίοδο με τη Μάντσεστερ Σίτι και πρόσθεσε ακόμα ένα γκολ στη συλλογή του, ανοίγοντας το σκορ στο Λονδίνο απέναντι στη Φούλαμ.

Μόνο που το συγκεκριμένο γκολ είχε ιδιαίτερη βαρύτητα... Ο Νορβηγός άλλωστε έφτασε αισίως τα 100 γκολ σε επίπεδο Premier League κι έγινε ο ταχύτερος στην ιστορία που φτάνει αυτόν τον αριθμό ορόσημο, καθώς χρειάστηκε 13 αγώνες λιγότερους από τον Άλαν Σίρερ που κατείχε μέχρι πρότινος το ρεκόρ.

Erling Haaland, Premier League centurion. 👑 pic.twitter.com/pZQkfjcFOV — Premier League (@premierleague) December 2, 2025

Συγκεκριμένα ο 25χρονος χρειάστηκε μόλις 111 εμφανίσεις στην Premier League για να φτάσει τριψήφιο αριθμό γκολ, ανεβάζοντας ακόμα υψηλότερα τον πήχη ως ο νέος «terminator» του αγγλικού πρωταθλήματος.