Χάαλαντ: Έσπασε ρεκόρ ως ο ταχύτερος «εκατοστάρης» στην Premier League
Και με τη βούλα στο κλαμπ των «εκατοστάρηδων» ανήκει πλέον ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός φορ δεν σταματάει να σκοράρει τη φετινή περίοδο με τη Μάντσεστερ Σίτι και πρόσθεσε ακόμα ένα γκολ στη συλλογή του, ανοίγοντας το σκορ στο Λονδίνο απέναντι στη Φούλαμ.
Μόνο που το συγκεκριμένο γκολ είχε ιδιαίτερη βαρύτητα... Ο Νορβηγός άλλωστε έφτασε αισίως τα 100 γκολ σε επίπεδο Premier League κι έγινε ο ταχύτερος στην ιστορία που φτάνει αυτόν τον αριθμό ορόσημο, καθώς χρειάστηκε 13 αγώνες λιγότερους από τον Άλαν Σίρερ που κατείχε μέχρι πρότινος το ρεκόρ.
Erling Haaland, Premier League centurion. 👑 pic.twitter.com/pZQkfjcFOV— Premier League (@premierleague) December 2, 2025
Συγκεκριμένα ο 25χρονος χρειάστηκε μόλις 111 εμφανίσεις στην Premier League για να φτάσει τριψήφιο αριθμό γκολ, ανεβάζοντας ακόμα υψηλότερα τον πήχη ως ο νέος «terminator» του αγγλικού πρωταθλήματος.
100 - Erling Haaland is the 35th player to score 100 goals in the @premierleague. It has taken him just 111 appearances, 13 fewer than the previous fastest (Alan Shearer in 124 apps). Phenomenon. pic.twitter.com/lDnLRSecxL— OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.