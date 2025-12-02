«Ας του κόψουμε τα δάχτυλα»: Πως δουλεύει η συμμορία ''Gucci'' που έχει απειλήσει μέχρι και τη ζωή αστέρων της Premier League

Αρκετοί αστέρες της Premier League (και όχι μόνο) γίνονται στόχοι της «συμμορίας Gucci» που μεταφέρει τα κλοπιμαία στην Ιρλανδία.

Το φαινόμενο τον οργανωμένων ληστειών είναι κάτι που «ταλανίζει» εδώ και αρκετά χρόνια τον χώρο το ποδοσφαίρου, και ειδικότερα της Premier League.

Ανά καιρούς, διάφοροι σταρ της κορυφαίας λίγκας και οι σύζυγοί τους γίνονται στόχος εγκληματικών συμμοριών που κάνουν επιδρομές στα σπίτια τους και μεταφέρουν τα πολυτελή αγαθά τους στην Ιρλανδία πριν τα ανταλλάξουν με ναρκωτικά και όπλα.

Ποδοσφαιριστές όπως οι Τζακ Γκρίλις, Ραχίμ Στέρλινγκ, Αλεξάντερ Ισάκ και Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν έχουν πέσει θύματα, με τα κλοπιμαία να φτάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι εγκληματίες της συμμορίας ''Gucci'' παρακολουθούν τους ποδοσφαιριστές και τις συντρόφους τους στο Instagram για να βρουν ακριβά αγαθά πριν συγκεντρώσουν ομάδες κλεφτών για να εξαπολύσουν επιδρομές εκατομμυρίων λιρών.

Συχνά μάλιστα επιτίθενται όταν το σπίτι είναι κατειλημμένο, επομένως τα συστήματα ασφαλείας είναι εκτός λειτουργίας.

Οι κλέφτες χρησιμοποιούν τοπικές ομάδες για να οδηγούν σε ομάδες στα σπίτια και έχουν παρατηρητές και οδηγούς διαφυγής, οι οποίοι τους βοηθούν να φύγουν σε λίγα λεπτά, τοποθετημένους απ' έξω. Χρησιμοποιούν τηλεσκοπικές σκάλες για να έχουν πρόσβαση στους επάνω ορόφους και στοχεύουν αμέσως τα κύρια υπνοδωμάτια, καθώς οι παίκτες συχνά αφήνουν ακριβά αντικείμενα εκεί.

Η συγκλονιστική ληστεία του Άσλεϊ Κόουλ, μπροστά στα παιδιά του

Πίσω στον Ιανουάριο του 2020, ο άλλοτε σταρ της Τσέλσι, έπεσε και αυτός θύμα ληστείας από μασκοφόρους κλέφτες στην έπαυλή του στο Φέτσαμ.

Συγκεκριμένα, οι έξι (τόσοι λέγεται ότι ήταν) ληστές τον έδεσαν σε μια καρέκλα, ενώ τον απείλησαν μπροστά στα παιδιά και τη σύντροφό του πως θα του κόψουν τα δάχτυλα, έχοντας βγάλει ένα μαχαίρι.

Ευτυχώς κάτι τέτοιο δε συνέβη και οι... μαφιόζοι έφυγαν με «κέρδη» αρκετών χιλιάδων λιρών, σε μια εμπειρία που συγκλόνισε τον πρώην αριστερό μπακ.