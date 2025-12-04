Αναμονή για τις εξετάσεις του Τζίμα, η ατάκα του προπονητή του για τον τραυματισμό

Η απάντηση του Χιούρτζελερ για τον τραυματισμό του Τζίμα και η αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

Ο χθεσινός τραυματισμός του Στέφανου Τζίμα έχει ανησυχήσει τους ανθρώπους της Μπράιτον, που πέραν από την εντός έδρας ήττα με 4-3 από την Άστον Βίλα, είχαν έναν ακόμη λόγο για να είναι στενοχωρημένοι.

Ο Έλληνας επιθετικός ένιωσε κάτι στο δεξί του γονάτο και έπεσε στο χορτάρι. Στην συνέχεια έλαβε την ιατρική φροντίδα από τους ανθρώπους της ομάδας, όμως εκείνοι έκριναν πως πρέπει να γίνει αλλαγή κι έτσι αντικαταστάθηκε από τον Χίνσελγουλντ στο 24ο λεπτό.

Ο 19χρονος φορ θα κάνει εξετάσεις για να φανεί το ακριβές πρόβλημα που έχει αποκομίσει, αλλά και το δίαστημα που θα χρειαστεί μείνει εκτός. Πάντως, ο τεχνικός των «γλάρων», Φαμπιάν Χουρτζέλερ σε σχετική ερώτηση που του έγινε στην συνέντευξη Τύπου φάνηκε απαισιόδοξος: «Δεν φαίνεται καλό. Το να πρέπει να αντικατασταθείς λόγω τραυματισμού στο γόνατο δεν είναι ιδανικό».