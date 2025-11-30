Ο Στέφανος Τζίμας υπέγραψε το σπουδαίο «διπλό» της Μπράιτον στο Νότιγχαμ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς των Γλάρων.

Αυτό που έψαχνε με επιμονή, το βρήκε την πιο κρίσιμη στιγμή. Μετά το League Cup, ο Στέφανος Τζίμας άνοιξε λογαριασμό με την Μπράιτον και στην Premier League, σκοράροντας στο 88ο λεπτό κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ για να κλειδώσει το σπουδαίο «διπλό» της ομάδας του (2-0).

Ήδη πολύ αγαπητός ανάμεσα στους οπαδούς των Γλάρων, όπως και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο 19χρονος Έλληνας γνώρισε την αποθέωσή τους στο «City Ground». Σύσσωμη η αποστολή της Μπράιτον μετά το σφύριγμα της λήξης κατευθύνθηκε προς την κερκίδα των away fans για να πανηγυρίσει μαζί τους.

Ο Τζίμας έφτασε εκεί αγκαλιά με τον... γερόλυκο, Ντάνι Γουέλμπεκ, με τον οποίο δείχνει να έχει χτίσει εξαιρετική σχέση. Άλλωστε, ο 35χρονος αποτελεί κάτι σαν δάσκαλο για εκείνον και τον Κωστούλα. Ήταν ο Γουέλμπεκ μάλιστα που, μαζί με τον Γκρούντα... ανάγκασαν τον Έλληνα στράικερ να γνωρίσει την αποθέωση από τους οπαδούς της Μπράιτον.

Οι δυο τους τον έσπρωξαν προς τους φιλάθλους, με τον Τζίμα να συγχρονίζεται μαζί τους και να προχωρά στα χαρακτηριστικά «όλε» μπροστά τους. Μια καθιερωμένη συνήθεια ανάμεσα στους πρωταγωνιστές κάθε εκτός έδρας νίκης και των «πιστών» ταξιδιωτών!

FT scenes like these! 🥰🫶 pic.twitter.com/D8WhPSgP8W — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 30, 2025

Εκτός από τον Γουέλμπεκ, θερμό εναγκαλισμό είχε ο 19χρονος και με τον προπονητή του, Φαμπιάν Χίρτσελερ, μετά τη λήξη του ματς. Ο Γερμανός δικαιώθηκε πλήρως για την επιλογή του να τον ρίξει στο παιχνίδι στο 65' και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από όλη την πορεία του μέχρι τώρα. «Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι για τον Στέφανο. Έχει δουλέψει σκληρά για να συνηθίσει την ένταση της Premier League. Είναι μια καθημερινή διαδικασία και κάποια πράγματα παίρνουν χρόνο. Μπορεί να βελτιωθεί, αλλά αυτή ήταν σίγουρα μια πολύ όμορφη στιγμή για αυτόν και τους οπαδούς μας», δήλωσε για τον Τζίμα ο Χίρτσελερ.