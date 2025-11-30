Ο Τόμας Φρανκ τα «έβαλε» με τους οπαδούς της Τότεναμ, επειδή γιουχάριζαν τον Βικάριο που δέχθηκε δύο γκολ στα πρώτα έξι λεπτά της αναμέτρησης κόντρα στη Φούλαμ.

Η Τότεναμ υποδέχθηκε εχθές το βράδυ στην έδρα της την Φούλαμ στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της Premier League και γνώρισε για ακόμη μία φόρα μέσα στη χρονιά την ήττα, αυτή την φορά με σκορ 1-2.

Τα πράγματα για τους γηπεδούχους «στράβωσαν» από την αρχή, με τους «κότατζερς» να είναι μπροστα στο σκορ με 0-2 ήδη από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάποιοι οπαδοί των «σπυρουνιών» αγανακτισμένοι από την είκονα που έδειχνε η ομάδα τους τόσο νωρίς στον αγώνα άρχισαν να γιουχάρουν τον τερματοφύλακα της ομάδας τους, Γκουλιέλμο Βικάριο.

Στο 59' ο Κούντους έγραψε το τελικό 1-2 με την Τότεναμ να μη μπορεί να βρει ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσει. Ο προπονητής των «πετεινών», Τόμας Φρανκ, στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης αναφέρθηκε εκτενώς στο περιστατικό με τον Ιταλό κίπερ, «κατακεραυνώνοντας» τους οπαδούς που προχώρησαν σε αυτή την άσχημη πράξη, λέγοντας μάλιστα πως «όσοι το έκαναν αυτό δεν είναι αληθινοί οπαδοί της Τότεναμ».

«Σίγουρα το να δεχτούμε δύο γκολ σε έξι λεπτά μας δίνει ένα βουνό να ανέβουμε. Νομίζω ότι είναι κλασικό όταν βρίσκεσαι σε μια κακή ή δύσκολη περίοδο, τα πράγματα να πάνε εναντίον σου. Το πρώτο είναι ένα σουτ που έστριψε από την εστία και το δεύτερο είναι ένα λάθος του Βικάριο. Συμβαίνει. Δεν μου άρεσε η αντίδραση των οπαδών. Τον αποδοκίμασαν αμέσως μετά και επίσης τρεις ή τέσσερις φορές όταν είχε την μπάλα στα χέρια του. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο.

«Δεν μπορεί να είναι αυτοί αληθινοί οπαδοί της Τότεναμ. Οι αποδοκιμασίες μετά το παιχνίδι είναι δίκαιες. Κανένα πρόβλημα, αλλά όταν παίζουμε, πρέπει να είμαστε μαζί. Αν μπορέσουμε να το αλλάξουμε, πρέπει να το κάνουμε μαζί. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα», συμπλήρωσε ο Φρανκ.

🎙️SkySports | 💬 Thomas Frank: 🗣️ “I didn’t like that our fans booed at him straight after and a few times after that. They can’t be true Tottenham fans. I’m fine with them booing after the match, no problem, but not during. That is unacceptable in my opinion.”#thfc pic.twitter.com/DZYVBCARpk November 29, 2025

Από την άλλη ο Βικάριο σε δηλώσεις του στο «SkySports» σημείωσε ότι καταλαβαίνει την οργή των οπαδών και την πράξη τους να «ξεσπάσουν» με αυτόν τον τρόπο.

«(Το γιουχάρισμα) Είναι μέρος του ποδοσφαίρου, είμαι μεγάλος άνθρωπος και δεν επηρεάζομαι από την κατάσταση στις κερκίδες. Οι οπαδοί έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι πιστεύουν και πιθανώς είναι δική μας ευθύνη να παραμείνουμε πιο ήρεμοι και να επικεντρωθούμε περισσότερο στους εαυτούς μας, επειδή ξέρουμε ποιο είναι το πλάνο παιχνιδιού μας και ποια είναι τα δυνατά μας σημεία».