Τέλος δεν έχει ο κατήφορος για την Τότεναμ, η οποία γνώρισε την ήττα με 2-1 κι από τη Φούλαμ που την κράτησε ξανά μακριά από τη νίκη για τέταρτη σερί αγωνιστική!

Έχει λησμονήσει πλήρως το καλό της πρόσωπο στο ξεκίνημα της σεζόν και τις τελευταίες εβδομάδες έχει ξεκινήσει η... κατηφόρα. Η αναμέτρηση απέναντι στη Φούλαμ ήταν η ευκαιρία της για ανάκαμψη, αλλά τα πρώτα λεπτά αποδείχθηκαν καταδικαστικά. Με δυο γκολ εις βάρος στο πρώτο εξάλεπτο, η ομάδα του Τόμας Φρανκ δεν κατάφερε να ανατρέψει ποτέ την κατάσταση, ηττήθηκε με 2-1 και... βολοδέρνει στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι φιλοξενούμενοι δεν άργησαν να κάνουν τη ζημιά στο «Tottenham Hotspur Stadium» και προηγήθηκαν στο 4΄με σουτ του Τετέ στην κλειστή γωνία του Βικάριο. Δυο λεπτά αργότερα κι ακόμα...συγχυσμένη από το γρήγορο προβάδισμα των Cottagers, η Τότεναμ πρακτικά «δώρισε» το 2-0.

Ο Βικάριο βγήκε έξω από την περιοχή για να απομακρύνει μια μπαλιά, δεν καθάρισε ωστόσο σωστά τη φάση και ο Γουίλσον εκτέλεσε από μακριά ενώ ο Ιταλός γκολκίπερ ήταν εκτός εστίας. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν με τον Κούντους, σε ένα γκολ ωστόσο δίχως αντίκρισμα.

