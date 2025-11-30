Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τους δυο άνδρες να έχουν μια... έντονη συνομιλία μετά την «πύρρειο» νίκη επί της Λιντς (3-2, 29/11). Ποιος ο λόγος.

Το απόγευμα του Σαββάτου (29/11) η Μάντσεστερ Σίτι τα... χρειάστηκε απέναντι στην 18η του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, Λιντς, καθώς έπρεπε να φτάσουμε στις καθυστερήσεις για να τη λυτρώσει ο Φιλ Φόντεν.

Ο Άγγλος άσος σημείωσε το τελικό 3-2 για τους «πολίτες» και τους επανέφερε στο -4 από την κορυφή και την Άρσεναλ, που έχει μπροστά της το ντέρμπι του Λονδίνου στην έδρα της Τσέλσι (30/11, 18:30). Ωστόσο, viral έγινε ένα σκηνικό μετά το φινάλε του αγώνα, με πρωταγωνιστές τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο φακός έπιασε τους δυο άνδρες να τα λένε σε σχετικά έντονο ύφος και αμέσως οι υποψίες πως κάτι κακό συμβαίνει βγήκαν στο προσκήνιο. Ωστόσο, όπως αποκάλυψαν τα αγγλικά μέσα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα.

Ο Νορβηγός στράικερ που ψάχνει το 100ο του γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ήταν απογοητευμένος από την παρουσία του στο ματς, με τον Καταλανό τεχνικό να προσπαθεί να τον... ηρεμήσει, με τους δυο τους εν τέλει να... χαμογελούν στο τέλος του πλάνου.