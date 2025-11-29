Δίχως καν να... ιδρώσει ιδιαίτερα, η Νιούκαστλ «σκόρπισε» με τεσσάρα (4-1) την Έβερτον εκτός έδρας και πλησίασε στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Κάτι παραπάνω από ευχάριστη ήταν η πρώτη βόλτα της Νιούκαστλ στο νεότευκτο «Χιλ Ντίκινσον» της Έβερτον. Για την ακρίβεια, αυτή η βόλτα αποδείχθηκε... περίπατος. Οι Magpies διέλυσαν τους Toffees με ξεγυρισμένη τεσσάρα (4-1) και, με το δεύτερο σερί τρίποντο στο πρωτάθλημα, αναρριχήθηκαν στη βαθμολογία της Premier League για να πλησιάσουν στο -3 την πεντάδα.

Απόλυτα ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Νιούκαστλ, που μόλις στο 52ο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Τιαό. Το πάρτι στο πρώτο μέρος συνεχίστηκε με τον Μάιλι να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 25' και στο 45' ο Βολτεμάντε έδωσε αέρα τριών τερμάτων με φοβερή λόμπα. Ο Τιαό «χτύπησε» ξανά με νέα κεφαλιά στο 58' και τελείωσε το ματς από νωρίς. Το μόνο που κατάφερε να κάνει η Έβερτον, που συνεχίζει στη 14η θέση, ήταν να μειώσει με το καταπληκτικό τέρμα του Ντιούσμπερι-Χολ στο 69'.